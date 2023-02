La comida rápida en Saltillo incrementó hasta un 50 por ciento sus precios en el último año, de acuerdo a la Consulta de Precios Promedio, una herramienta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para observar el comportamiento de los precios cada año.

Las pizzas grandes con ocho rebanadas pasaron de costar 89 pesos a 99 pesos en algunos establecimientos, mientras que en otros pasaron de 100 pesos a 150 pesos; en el caso del pollo rostizado, un pollo pasó de 99 pesos a alrededor de 140 pesos.

Según la herramienta, la barbacoa pasó de 150 pesos el kilo a alrededor de 240 pesos, y en algunos casos pasa los 300 pesos. La birria pasó de 160 pesos a 210 pesos el kilo.

Por su parte, las hamburguesas pasaron de 95 pesos un combo con papas fritas y refresco a alrededor de 145 pesos en diversos establecimientos. Además, los alimentos como hot dogs o papás a la francesa, incrementaron su precio alrededor de un 10 por ciento.

Esto significa que una familia podía invertir un promedio de alrededor de 300 pesos en una comida fuera de casa para 4 personas todavía hace un año, mientras que ahora esta cifra casi se duplica en una salida a la calle.

“Yo creo que buscar la mejor opción o ya mejor buscar hacer algo en casa, aunque sí se antoja un dominguito comprar algo hecho pero pues cada vez está más caro todo”, comentó Fermín Vázquez, padre de familia.

Para la jefa de familia Rocío Morales, comprar alimentos fuera de casa no es una opción, pues asegura que los precios se encuentran por los aires, mientras que los alimentos cada vez son más engañosos, pues aseguran cierta porción o tamaño mientras que al final parece ser más pequeño.

“Ya ni costea, porque además ya con una pieza no se completa, tienes que comprar dos pollos o dos pizzas, y éstas ya subieron de precio, hasta las más sencillas ahora cuestan 100 pesos”, comentó la jefa de familia.

Por su parte, algunos vendedores de comida rápida y ambulante de la zona centro de Saltillo aseguraron que mientras los insumos como la carne, el pan y las verduras, en especial las papas, continúen subiendo sus precios, ellos también los ajustarán.

“Sí subimos los precios, pero es que ya todo está muy caro, y pues si no le subo unos 15 o 20 pesos no le saco, ahora las hamburguesas ya son de 40 pesos y los hot dogs de 30 pesos, pero sí, antes costaban menos porque no estaba tan caro el pan ni la carne”, expresó Melchor Juárez, vendedor de comida rápida ambulante.