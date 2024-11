Encuentran restos de dos mineros más en Pasta de Conchos

Autoridades federales dieron a conocer que ya fueron localizados los restos de dos mineros más que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos en 2006, por lo que ya suman tres los trabajadores cuyos restos ya fueron recuperados.

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Región Carbonífera de Coahuila, para reunirse con familiares de los mineros de Pasta de Conchos y El Pinabete, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer una actualización de los trabajos de rescate en Pasta de Conchos.

Marath Bolaños, titular de la STPS, detalló que, con corte al 29 de noviembre, se localizaron nueve restos biológicos en la Lumbrera 2 que ya fueron identificados y se informó a la familia correspondiente. Mientras que en la rampa de la mina se encontraron cuatro restos más que podrían pertenecer a otro minero.

“Se tiene ya identificado al segundo minero, resultado que se ha informado a la familia. Tenemos la hipótesis que se trataría de los restos de un tercer minero (los encontrados en la rampa)”, mencionó el funcionario federal.

El funcionario detalló que los trabajos de rescate han permitido la identificación de restos en diferentes puntos de la mina, recordando la recuperación de los restos del minero José Alfredo Ordóñez Martínez el pasado 8 de julio en la Lumbrera Uno.

Señaló que los esfuerzos de identificación continúan en marcha, y se espera que los análisis técnicos realizados por la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Medicina Genómica permitan la identificación de los restos localizados. Los estudios de ADN se realizarán en los próximos días, y todos los indicios biológicos estarán concluidos antes de 30 días naturales.

Asimismo, dijo que a lo largo del proceso, el mando unificado ha estado en constante comunicación con las familias, que han solicitado una mayor privacidad y han pedido respuestas claras sobre los hallazgos. Se espera que en las siguientes semanas se intensifiquen los esfuerzos de rescate, ya que los tres puntos de acceso habilitados permiten aumentar las posibilidades de localización de más restos.

ENTREGAN FAMILIAS PETICIONES

Durante la reunión con las autoridades, las familias aprovecharon la oportunidad para entregar un oficio con una serie de peticiones, entre las que destacan la solicitud de designar a una persona intermediaria para tener una comunicación directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

También pidieron medidas reales de no repetición, asegurando que “el rescate no está completo si no rescatamos a los vivos primero”, exigiendo así mejores condiciones de trabajo y salarios dignos para los mineros de la región.

Además, pidieron que se supervise la mina cada seis meses, tal como se había prometido en un inicio por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; solicitaron una evaluación del tiro tres de la mina, donde comenzaron los rescates en 2006, y que se hagan cambios en las actas de defunción, ya que la autopsia realizada a los restos del primer minero identificado arrojó que éste habría fallecido por asfixia y no a causa de una explosión. Asimismo, su viuda denunció la tardanza en los procesos legales.

Las familias también exigen pensiones dignas, ya que actualmente se les otorgan solo tres mil pesos mensuales.