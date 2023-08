Entre actas de nacimiento falsas de Coahuila, Carlos Ahumada Kurtz: el extranjero más incómodo ‘nacido’ en Saltillo

Si bien peloteros extranjeros buscan “nacionalizarse” a través de un acta de nacimiento falsa obtenida en Coahuila, el caso más famoso fue el del “argentino-saltillense” Carlos Ahumada Kurtz, empresario que se hizo conocido a través de los “videoescándalos”, en los cuales se aprecian sobornos a servidores públicos de la capital del país, cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno.

En la región Centro, en el municipio de Castaños, fueron expedidas actas de nacimiento irregulares a beisbolistas de la Liga Mexicana; el Gobierno de Coahuila anunció que la Dirección del Registro Civil inició un proceso de revisión, mediante una visita especial, a la Oficialía 5 de Castaños, involucrada en el otorgamiento de actas a extranjeros, para comprobar su nacionalidad.

Pero el caso de Ahumada Kurtz acaparó los reflectores a nivel nacional cuando se supo que tenía un acta de nacimiento expedida en Saltillo, Coahuila, no obstante que había nacido en Argentina, en donde radica actualmente y tiene negocios de minería, construcción y un equipo de futbol.

Y es que Carlos Ahumada ingresó a México siendo un niño, junto con su madre Mercedes Kurtz Salvatierra y su hermano Pablo. Entraron al territorio nacional el 6 de octubre de 1975, pero no se presentó, hasta el “videoescándalo” con el cual se intentó desaforar a AMLO, algún comprobante de salida del país.

En el libro I, tomo II, folio 242, foja 042 de la Oficialía de Registro Civil del poblado de La Aurora, en Saltillo, quedó asentado que Ahumada Kurtz nació en la capital de Coahuila el 23 de julio de 1979, cuatro años después de ingreso a México.

Además, para hacer la versión más creíble, quedó también asentado que doña Mercedes tuvo su alumbramiento en el Hospital Civil de Saltillo y que sus padres: Mercedes Leonor Sofía Kurtz Salvatierra y Aníbal Ahumada Ferreira, eran mexicanos.

Pero eso no fue todo, Carlos Ahumada vivió en México con una acta que lo acreditaba como saltillense y así tramitó su cartilla de servicio militar en el Distrito Federal en 1982, y posteriormente su pasaporte mexicano en donde se hace constar que era mexicano, hijo de padres mexicanos.

A este saltillense, nacido en el poblado de La Aurora, talentoso en los negocios, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado le entregó el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Capacitación y Productividad en la Fábrica, por haber inventado una mesa multiusos.

El asiento registral original fue arrancado de los libros del Registro Público en el año 1993 y aunque se inició una investigación sobre los hechos, nunca se informó si hubo sanciones para quienes intervinieron en la entrega del acta.

HISTORIA DE AMOR ENTRE ROSARIO ROBLES Y CARLOS AHUMADA

Carlos Ahumada estuvo ligado a altos funcionarios, entre ellos, la entonces secretaria de Desarrollo Social durante la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, originaria de Arteaga, Coahuila, con quien incluso, tuvo una relación amorosa que no terminó nada bien.

Ahumada y Robles, quien estuvo en prisión del 2019 hasta agosto del 2022, acusada de haber participado en la llamada Estafa Maestra, fueron pareja en el 2001, antes de darse a conocer los videoescándalos de 2004, que terminaron por obligar a Ahumada a fugarse a Cuba, en donde fue detenido y extraditado a México.

El empresario y la política se conocieron el tres de mayo del 2001, luego de que ella concluyera su periodo como jefa de gobierno interina, que duró de septiembre de 1999 a diciembre de 2000, tras la licencia que pidió el entonces jefe de gobierno de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas, para poder contender por la presidencia del país.

Cabe señalar en ese tiempo, Ahumada estaba casado, lo cual no fue impedimento para que iniciara una historia de amor entre ambos.

La periodista Sanjuana Martínez, en su libro “Las amantes del poder”, muestra algunos fragmentos de una carta que Robles le escribió al empresario, en donde la política menciona los fuertes sentimiento que siente por él y rememora algunos viajes que hicieron juntos. Se puede leer en la carta:

“Llegaste tú y contigo llegó otra vez a mis manos la magia, llegaron también las maripositas en el estómago y las luciérnagas que inundaron con su luz nuestro amor. Contigo he vuelto a ser mujer, plena, llena, radiante de amor. Soy muy afortunada, pues me ha tocado aprender que con un poco de audacia los amores imposibles no lo son tanto, por lo menos por algún tiempo.

“Y sé que nada de esto merezco, en el lienzo de tu vida son otras manos las que han delineado sus principales trazos. Tampoco he logrado que tú sientas que tus sueños también son los míos, soy una forastera que se metió sin permiso, cuyo nombre está prohibido, que puede mañana recoger sus maletas y no pasa nada, nada cambia y yo que quisiera llenar de flores tu jardín, bajar las estrellas y decorar con ellas cada uno de los rincones de la casa, traer el sol y también la luna, sin entender que nada de eso le está permitido a las intrusas”, escribió Robles en la carta, fechada en diciembre de 2002.