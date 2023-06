Luego de que el Cabildo de Saltillo dio el visto bueno para la construcción de tres desarrollos inmobiliarios de vivienda vertical, dos de ellos de usos mixtos, y para lo cual aprobó los respectivos cambios de uso de suelo; la reacción en redes ha sido dispar.

Mientras hay quien celebra que se construyan edificios en diferentes plantas ascendentes, con la visión de expandir la ciudad a lo alto y no a lo ancho, otros afirman que espacio en la ciudad es lo que sobra.

A estos cuestionamientos en la página de Facebook de VANGUARDIA, se suman otros que poco tienen que ver con virtudes o defectos arquitectónicos o de urbanismo, y critican que estos proyectos se armen para beneficiar a contratistas o familiares de funcionarios, a que hay temas más importantes que atender que construir edificios, o que estos departamentos son inalcanzables para la mayoría de los saltillenses.

ENTRANDO EN POLÉMICA

Para César Banda Gutman, quien afirma no estar contra la modernidad y el desarrollo, es más importante la obra pública y mejorar el transporte y los servicios de agua: “pero hemos visto cómo en los últimos años no hay nada de inversión pública y no la habrá porque el estado está mega endeudado”.

Si bien un proyecto de vivienda vertical, en el que privados invierten su capital, no compromete la obra pública, que es responsabilidad de los gobiernos, el comentario de Banda Gutman recibió múltiple respaldo.

Rulo López igual criticó las malas vialidades de Saltillo y la deficiente obra pública y puso su solución por delante, a lo que Israel PM respondió que en estos proyectos de vivienda no se mete el estado, ya que son obra de constructoras privadas.