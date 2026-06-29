Entrega Tomás Gutiérrez plaza rehabilitada en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe

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    Entrega Tomás Gutiérrez plaza rehabilitada en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe
    El alcalde afirmó que la colonia Urbivilla del Real no está olvidada y que continuarán las obras en el sector. CORTESÍA

La remodelación incluyó banquetas de concreto, palapas, canchas deportivas, juegos infantiles, bancas y botes de basura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y recuperar espacios públicos para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregó la rehabilitación integral de la plaza pública de la colonia Urbivilla del Real.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de la obra, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

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La rehabilitación incluyó la construcción de banquetas de concreto, instalación de palapas, rehabilitación de canchas deportivas, juegos infantiles, bancas, botes de basura, áreas verdes y un moderno sistema de alumbrado público, con el propósito de ofrecer a las familias un espacio seguro, funcional y accesible para la recreación y la convivencia.

Durante su mensaje, el edil destacó que cada obra representa una inversión en la calidad de vida y la tranquilidad de las familias, además de responder al compromiso de acercar infraestructura de calidad a todos los sectores del municipio.

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“Esta colonia no está olvidada y vamos a seguir trabajando aquí, como lo ha pedido el gobernador Manolo Jiménez, quien nos ha solicitado estar presentes en cada colonia y barrio de Ramos Arizpe. Aquí antes había un terreno sin iluminación y sin espacios para las familias; hoy vemos niñas y niños disfrutando de los juegos, personas reunidas en las palapas y una plaza llena de vida. Ese es el objetivo: que los espacios públicos vuelvan a pertenecer a la gente”, expresó.

$!Tomás Gutiérrez destacó que la rehabilitación transformó un terreno sin iluminación en un espacio de convivencia para las familias.
Tomás Gutiérrez destacó que la rehabilitación transformó un terreno sin iluminación en un espacio de convivencia para las familias. CORTESÍA

Gutiérrez Merino también exhortó a las y los vecinos de Urbivilla del Real a apropiarse del espacio, cuidarlo y participar en su conservación mediante la conformación de un comité vecinal que fortalezca la vigilancia y contribuya a mantener la plaza en óptimas condiciones.

A la ceremonia asistieron además la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, así como funcionarios de la administración municipal y habitantes de la colonia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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