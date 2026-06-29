Entrega Tomás Gutiérrez plaza rehabilitada en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y recuperar espacios públicos para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregó la rehabilitación integral de la plaza pública de la colonia Urbivilla del Real. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de la obra, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, así como integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

La rehabilitación incluyó la construcción de banquetas de concreto, instalación de palapas, rehabilitación de canchas deportivas, juegos infantiles, bancas, botes de basura, áreas verdes y un moderno sistema de alumbrado público, con el propósito de ofrecer a las familias un espacio seguro, funcional y accesible para la recreación y la convivencia. Durante su mensaje, el edil destacó que cada obra representa una inversión en la calidad de vida y la tranquilidad de las familias, además de responder al compromiso de acercar infraestructura de calidad a todos los sectores del municipio.

“Esta colonia no está olvidada y vamos a seguir trabajando aquí, como lo ha pedido el gobernador Manolo Jiménez, quien nos ha solicitado estar presentes en cada colonia y barrio de Ramos Arizpe. Aquí antes había un terreno sin iluminación y sin espacios para las familias; hoy vemos niñas y niños disfrutando de los juegos, personas reunidas en las palapas y una plaza llena de vida. Ese es el objetivo: que los espacios públicos vuelvan a pertenecer a la gente”, expresó.

Gutiérrez Merino también exhortó a las y los vecinos de Urbivilla del Real a apropiarse del espacio, cuidarlo y participar en su conservación mediante la conformación de un comité vecinal que fortalezca la vigilancia y contribuya a mantener la plaza en óptimas condiciones. A la ceremonia asistieron además la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, así como funcionarios de la administración municipal y habitantes de la colonia.

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