Capacitan a personal de Ramos Arizpe para mejorar el cuidado de parques y jardines

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    Capacitan a personal de Ramos Arizpe para mejorar el cuidado de parques y jardines
    Trabajadores municipales participan en la capacitación sobre poda y manejo de áreas verdes en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Personal de Parques y Jardines, Ecología y Embellecimiento Urbano recibió formación técnica en poda, control de maleza y manejo seguro de agroquímicos para elevar la calidad del mantenimiento de espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de ofrecer espacios públicos en mejores condiciones, el gobierno municipal capacitó a trabajadores encargados del mantenimiento de áreas verdes en técnicas de poda, control de vegetación invasora y aplicación responsable de productos químicos.

La jornada de formación, organizada por la Dirección de Servicios Primarios, reunió a integrantes de los departamentos de Parques y Jardines, Ecología y Embellecimiento Urbano, quienes recibieron instrucción práctica y teórica orientada a fortalecer sus habilidades operativas.

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$!La Secretaría de Servicios Primarios impulsa la formación técnica para mejorar el mantenimiento de espacios públicos.
La Secretaría de Servicios Primarios impulsa la formación técnica para mejorar el mantenimiento de espacios públicos. CORTESÍA

Entre los temas abordados destacaron los principios básicos para podar césped y árboles, estrategias de control de maleza y protocolos de seguridad en el manejo de agroquímicos, con énfasis en la protección del entorno y la salud del personal.

El titular del área, Édgar Tamez, explicó que la iniciativa responde a la directriz del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de contar con equipos de trabajo cada vez más especializados. “Cuando el personal está mejor preparado, los resultados se reflejan en jardines, camellones y plazas más limpios y seguros para las familias”, señaló.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de brindar a la ciudadanía espacios públicos dignos y bien cuidados.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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