Capacitan a personal de Ramos Arizpe para mejorar el cuidado de parques y jardines

La jornada de formación, organizada por la Dirección de Servicios Primarios, reunió a integrantes de los departamentos de Parques y Jardines, Ecología y Embellecimiento Urbano, quienes recibieron instrucción práctica y teórica orientada a fortalecer sus habilidades operativas.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de ofrecer espacios públicos en mejores condiciones, el gobierno municipal capacitó a trabajadores encargados del mantenimiento de áreas verdes en técnicas de poda, control de vegetación invasora y aplicación responsable de productos químicos.

Entre los temas abordados destacaron los principios básicos para podar césped y árboles, estrategias de control de maleza y protocolos de seguridad en el manejo de agroquímicos, con énfasis en la protección del entorno y la salud del personal.

El titular del área, Édgar Tamez, explicó que la iniciativa responde a la directriz del alcalde Tomás Gutiérrez Merino de contar con equipos de trabajo cada vez más especializados. “Cuando el personal está mejor preparado, los resultados se reflejan en jardines, camellones y plazas más limpios y seguros para las familias”, señaló.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de brindar a la ciudadanía espacios públicos dignos y bien cuidados.