Ramos Arizpe suma cinco pozos nuevos para combatir escasez de agua en 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el acelerado crecimiento poblacional, la administración municipal que encabeza Tomás Gutiérrez Merino impulsa un ambicioso plan para ampliar las fuentes de agua potable en la ciudad. Durante el presente periodo de gobierno se han consolidado cinco nuevos pozos —Minerva 2, Analco 3, DIF, CETIS y San José 5— que buscan elevar la capacidad de abastecimiento y mejorar la calidad del servicio.

Dos de estas fuentes, Minerva 2 y Analco 3, ya inyectan agua a la red, mientras que los pozos DIF, CETIS y San José 5 se encuentran en etapa de integración al sistema, según informó la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS).