Ramos Arizpe suma cinco pozos nuevos para combatir escasez de agua en 2026

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    Ramos Arizpe suma cinco pozos nuevos para combatir escasez de agua en 2026
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino recorre las instalaciones del pozo Analco 3, ya en funcionamiento. CORTESÍA

El municipio de Ramos Arizpe incorpora cinco nuevos pozos a su red hidráulica para reforzar el suministro de agua potable frente al crecimiento urbano; dos ya operan y tres más se integrarán próximamente

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el acelerado crecimiento poblacional, la administración municipal que encabeza Tomás Gutiérrez Merino impulsa un ambicioso plan para ampliar las fuentes de agua potable en la ciudad. Durante el presente periodo de gobierno se han consolidado cinco nuevos pozos —Minerva 2, Analco 3, DIF, CETIS y San José 5— que buscan elevar la capacidad de abastecimiento y mejorar la calidad del servicio.

Dos de estas fuentes, Minerva 2 y Analco 3, ya inyectan agua a la red, mientras que los pozos DIF, CETIS y San José 5 se encuentran en etapa de integración al sistema, según informó la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS).

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El titular de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, explicó que el pozo Minerva 2 beneficiará directamente a colonias del norte de la ciudad, entre ellas Cactus, Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador y Urbivilla. Por su parte, Analco 3 ya refuerza el caudal en la zona de Analco, la parte baja de Ampliación Santos Saucedo, los alrededores del CETIS y parte del primer cuadro, con mejoras notables en presión y continuidad del servicio.

$!Personal de EMAS supervisa la operación del pozo Minerva 2, que abastecerá a colonias del norte de Ramos Arizpe.
Personal de EMAS supervisa la operación del pozo Minerva 2, que abastecerá a colonias del norte de Ramos Arizpe. CORTESÍA

“Somos una administración que busca soluciones de fondo e invierte en infraestructura para responder a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento”, destacó el alcalde Gutiérrez Merino, quien subrayó que el objetivo es que cada vez más familias cuenten con un suministro eficiente y de mayor calidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de garantizar el acceso al agua como eje prioritario de su gestión.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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