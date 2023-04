Entregan acta no binaria a le magistrade saltillense Jesús Baena, tras amparo

Mediante sus redes sociales, Jesús Ociel Baena Saucedo, saltillense que se dio a conocer como “le primer magistrade” del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, anunció que fue otorgada su acta de nacimiento con la casilla que le identifica como persona no binaria y calificó el acto de histórico.

“Con gusto les comparto que hemos vuelto a hacer historia, me acaban de notificar la sentencia de amparo por la que me otorgan el acta de nacimiento con casillero no binario, para el caso de Coahuila de Zaragoza”, indicó en un video replicado en Twitter y Facebook.

En el breve mensaje indicó que el abogado Antonio Rosales, le tramitó el amparo en Saltillo y agradeció su ayuda en el proceso.

“Y como dijo Amparo: la justicia de la unión ampara, protege y soporta”, fue la frase con la que Baena Saucedo cerró su mensaje.

En la publicación también asegura que “pronto” se tendrán este tió de actas en Coahuila.