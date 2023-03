Más de 500 menores de edad podrán votar como personas no binarias en Coahuila hasta 2024

Al menos 576 menores de edad en Coahuila podrían hacer uso de la nueva incorporación de personas no binarias al casillero de las credenciales de elector emitidas por el Instituto Nacional Electoral, pero esta podrá hacerse válida hasta el siguiente proceso electoral del 2024.

Fue el pasado lunes, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para que las personas que se identifiquen con el género no binario, puedan tramitar su credencial de elector con dicho reconocimiento.

En la sesión donde fue aprobado, se registraron nueve votos a favor y dos en contra del proyecto generado por la consejería, pero que se origina en un litigio estratégico presentado por el magistrade saltillense Ociel Baena, quien es el primer magistrade reconocido así en un Tribunal Electoral –actualmente en Aguascalientes-.

En octubre del año pasado, Ociel Baena, quien es agresade de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, brindó una entrevista en VANGUARDIA donde narró la lucha de su identidad por la que ha iniciado una serie de litigios, no únicamente por el que ahora se aprueba el reconocimiento ante el INE.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan cinco coahuilenses ser consejeros del INE

“Soy una persona que no me asumo mujer, pero la sociedad me ha llamado denostativamente joto y maricón, y nunca se me reconoció como hombre. Si no me asumía como hombre, ni como mujer, me sentí en el limbo y es cuando entendí la teoría queer y me identifiqué el género no binario y fue a partir de ahí que también mi expresión de género cambió bastante”, narró.

Ahora, las personas no binarias podrán solicitar que, en el campo de “sexo” de su identidad, se refleje una X, en lugar de la H (hombre) o la M (mujer) y además se cambiarán datos en la clave de elector. A nivel país, se estima que hay hasta 5 millones de personas por encima de 15 años que se identifican como no binarias.

Particularmente en Coahuila, según la Consulta Infantil del INE que fue publicada en 2022, y levantada en el 2021, en Coahuila, el .98 por ciento de los menores de edad que participaron no se identificaron como hombres ni como mujeres.

En esa encuesta representativa donde participaron 137 mil 855 menores de 17 años, en términos absolutos, mil 353 menores abrieron posibilidades de identificarse con el género no binario.

En esta misma Consulta que únicamente registra la manifestación de los encuestados, y no del universo total de la población menor de edad que hay en Coahuila, al menos 576 menores de entre 14 y 17 años que podrían ya votar tanto en este proceso del 2023, como en el proceso del 2024, podrían emitir su credencial de elector con el adecuado reconocimiento.

Al menos aquellos menores entrevistados de 17 años en el 2021, ya podrían actualizar su credencial de elector con este nuevo reconocimiento de identidad en Coahuila en este mismo año, y esto hubiera podido aplicar hasta los que en aquél entonces tenían 16 años, mientras que para el próximo año, el total de los encuestados podrán hacer su cambio si aun se identifican con este género.

TE PUEDE INTERESAR: Atraviesa UAdeC crisis financiera, anuncia rector en informe de resultados

El vocal del Registro Federal de Electores en Coahuila, Uriel Castillo, informó que si bien este acuerdo fue tomado el pasado lunes, en Coahuila, los registros para la conformación de la lista nominal donde se aceptaron cambios de datos y altas en el padrón electoral, ya concluyeron el pasado 13 de febrero.

En ese sentido, informó que aunque la determinación se informó el pasado lunes, este tipo de cambios no son inmediatos, puesto que debe realizarse una modificación en el software del Registro Federal, así como se deberá realizar la debida capacitación a los funcionarios del área.

“Si estos cambios quedaran en el siguiente mes, no podríamos aun incorporarlos para la jornada electoral puesto que ese periodo ya cerró en la entidad. Podríamos vernos en condiciones de emitir estos cambios en las credenciales hasta pasando el 4 de junio cuando se vuelvan a abrir los trámites a la ciudadanía”, informó Uriel Castillo.

Agregó que en otras entidades estos cambios sí serán aplicados en corto plazo; sin embargo, en Coahuila las personas que lo cambien será después de la siguiente jornada electoral y ya podrán participar con este reconocimiento en las siguientes elecciones del 2024.

Por otro lado, el vocal también dijo que es posible que los cambios puedan empezarse en Coahuila hasta el mes de septiembre cuando empiece la campaña de credencialización intensa, y dijo que estas modificaciones se realizarán a petición expresa de las personas y no deberán informarlo con algún documento especial.

“La identidad de género se reconoce sin más verificación que la decisión soberana de cada quien”, dijo el consejero Ciro Murayama cuando se dio la aprobación.

Aunque ese .98 por ciento de menores de edad manifestó la no identificación con alguno de los géneros binarios, otro 10.49 por ciento de menores encuestados, que representa a más de 14 mil niños y adolescentes coahuilenses, ni siquiera optaron por contestar sobre su identidad sexogenérica en esa última Consulta del INE.