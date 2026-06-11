Enviará UAdeC a 47 estudiantes a estancias de investigación en México y Colombia

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Coahuila
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    Enviará UAdeC a 47 estudiantes a estancias de investigación en México y Colombia
    Estudiantes de la UAdeC realizarán estancias de investigación en instituciones de México y Colombia durante el verano de 2026. CORTESÍA

Alumnos participarán en proyectos científicos, tecnológicos y de salud durante el verano de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila fortalecerá este verano la formación de una nueva generación de investigadores al enviar a 47 estudiantes a programas especializados que les permitirán integrarse a proyectos científicos y tecnológicos dentro y fuera del país.

A través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, la institución impulsa la participación de su comunidad estudiantil en estancias académicas orientadas a la generación de conocimiento, la innovación y la atención de desafíos sociales y sanitarios, en colaboración con organismos de reconocido prestigio.

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Los universitarios formarán parte de los programas Verano Delfín, Verano de la Región Centro y Verano de Investigación BETREP, iniciativas que ofrecen espacios de aprendizaje práctico junto a investigadores consolidados y grupos de trabajo especializados.

FORMACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

Como parte del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Delfín), 17 alumnos realizarán estancias académicas en instituciones de educación superior de México y Colombia.

Entre las sedes receptoras destacan la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Corporación Universitaria Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, donde los jóvenes desarrollarán proyectos vinculados con distintas áreas del conocimiento.

Por otra parte, seis estudiantes fueron seleccionados para integrarse al Verano de Investigación BETREP 2026, programa que fortalece la colaboración entre la UAdeC, hospitales, centros especializados y la iniciativa privada.

$!Universitarios realizarán estancias académicas en instituciones de México y Colombia como parte de su formación científica.
Universitarios realizarán estancias académicas en instituciones de México y Colombia como parte de su formación científica. CORTESÍA

Durante su estancia en instituciones de la Ciudad de México, trabajarán en investigaciones relacionadas con trasplantes, donación de órganos, reconstrucción de cabeza y cuello, rehabilitación intestinal y aspectos psicosociales asociados a la salud.

A su vez, 24 universitarios participarán en el Programa de Verano de la Región Centro, desarrollando proyectos dentro de la propia UAdeC bajo la asesoría de investigadores de la institución, contribuyendo al fortalecimiento de la producción científica, tecnológica y de innovación que genera la máxima casa de estudios de Coahuila.

Los participantes pertenecen a las unidades Sureste, Norte y Laguna, reflejo del alcance estatal de estas convocatorias y del creciente interés de la comunidad estudiantil por involucrarse en actividades de investigación.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su apuesta por la formación integral de sus alumnos y por la creación de oportunidades que les permitan adquirir experiencia en entornos científicos de alto nivel, contribuyendo al desarrollo académico, tecnológico y social de la entidad y del país.

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