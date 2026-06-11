Atiende Subprocuraduría de Pronnif casos de bullying; advierten sobre responsabilidad legal desde los 12 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Subprocuraduría de la Región Norte de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) reforzó sus acciones permanentes para atender y prevenir situaciones de acoso escolar, con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes y garantizar entornos seguros dentro de las instituciones educativas. La subprocuradora Edith Hernández Pérez informó que la dependencia trabaja de manera coordinada con escuelas y familias, además de impartir pláticas preventivas para sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias del bullying y la importancia de la convivencia pacífica.

Explicó que, cuando se detecta un caso de acoso escolar, ya sea mediante reportes directos de padres de familia o a través de publicaciones en redes sociales, la institución interviene de manera inmediata para dar seguimiento a la situación y determinar las acciones correspondientes. Como parte del protocolo de atención, se solicita a la escuela un informe detallado de los hechos y se canaliza a los menores involucrados al área de Psicología de la Subprocuraduría, donde reciben valoración y acompañamiento profesional. Hernández Pérez subrayó que la legislación vigente contempla mecanismos de responsabilidad para adolescentes, al recordar que, a partir de los 12 años, los menores pueden enfrentar procedimientos legales conforme al sistema de justicia para adolescentes, cuando así lo determinen las autoridades competentes. Respecto a los señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntos casos de bullying en la escuela Maldonado, la funcionaria aclaró que hasta el momento no existe una denuncia formal presentada ante la dependencia por parte de madres o padres de familia.

No obstante, indicó que se solicitará información a la Secretaría de Educación para conocer a detalle cualquier situación que pudiera estar ocurriendo en dicho plantel. Finalmente, reiteró que la coordinación entre las instituciones educativas, las autoridades y las familias es fundamental para proteger los derechos de los estudiantes y garantizar que continúen su formación en un ambiente seguro y libre de violencia.

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