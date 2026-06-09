Reúne Expo Ciencias Coahuila 2026 a jóvenes investigadores de todo el estado; UAdeC es sede

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Torreón
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    Reúne Expo Ciencias Coahuila 2026 a jóvenes investigadores de todo el estado; UAdeC es sede
    La Expo Ciencias es organizada por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. CORTESÍA

El evento busca fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en proyectos científicos, tecnológicos y de innovación

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en proyectos científicos, tecnológicos, de innovación e investigación, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue sede de la Expo Ciencias Coahuila 2026, encuentro organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

La edición de este año contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAdeC, el Colegio Inglés de Torreón, el Instituto Británico de Torreón, la Universidad TecMilenio, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

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La directora de Expo Ciencias Coahuila, María Teresa Salazar Ramírez, destacó que este evento se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país con el propósito de despertar el interés por la investigación científica desde edades tempranas y brindar espacios para la presentación de proyectos en áreas como ciencias sociales, psicología, medio ambiente, ciencias de los materiales, robótica y ciencias espaciales.

Explicó que los participantes presentaron los resultados de sus investigaciones mediante exposiciones y carteles científicos, acompañados por docentes y asesores de instituciones públicas y privadas. En esta edición participaron 158 proyectos provenientes de distintas regiones de Coahuila, con una asistencia aproximada de 500 personas.

Durante la jornada se seleccionaron los proyectos que representarán al estado en la fase nacional de Expo Ciencias México. Entre ellos destacan “KRS Desarrollo de un aislado proteico funcional enriquecido con Cinnamomum verum y Opuntia ficus-indica para la regulación glucémica”, de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza; “Formulación de un cereal a base de tuna con potencial como alimento funcional”, del Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC; y diversos proyectos desarrollados por la Facultad de Ciencias Biológicas relacionados con el aprovechamiento de residuos agroindustriales, la producción de bioetanol y el control biológico de plagas.

También obtuvieron su pase a la etapa nacional propuestas como “Biofilm capa protectora”, de la Escuela Carlos Pereyra; “Remoción de metales en electrolitos utilizando cáscara de naranja”, del Instituto Tecnológico de la Laguna; “Evaluación de la producción de biogás a partir de desechos de vainas de mezquite”, del bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna; “Perlas biohídricas”, del Instituto Británico de Torreón; y “GritAI”, plataforma basada en inteligencia artificial desarrollada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Torreón.

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Asimismo, fueron seleccionados proyectos enfocados en sostenibilidad, producción de metano, fertilizantes orgánicos y soluciones ambientales desarrollados por instituciones como la Universidad Iberoamericana Torreón, la Preparatoria Federal por Cooperación “LUZAC”, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) Laguna del Rey y el CONALEP Torreón.

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En la edición 2026 participaron 158 proyectos provenientes de diversas regiones de Coahuila. CORTESÍA

Por otra parte, el proyecto “Sistema de Concientización del Estrés Hídrico”, desarrollado por estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 20, obtuvo el pase directo a la fase internacional de Expo Ciencias, que se celebrará en Túnez, donde representará a Coahuila y a México.

Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros fortalecen la vocación científica de las nuevas generaciones, promueven la innovación y contribuyen a la formación de jóvenes comprometidos con la solución de los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales de su entorno.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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