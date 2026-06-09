Reúne Expo Ciencias Coahuila 2026 a jóvenes investigadores de todo el estado; UAdeC es sede

La edición de este año contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAdeC, el Colegio Inglés de Torreón, el Instituto Británico de Torreón, la Universidad TecMilenio, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET AMLAT).

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en proyectos científicos, tecnológicos, de innovación e investigación, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue sede de la Expo Ciencias Coahuila 2026, encuentro organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología.

La directora de Expo Ciencias Coahuila, María Teresa Salazar Ramírez, destacó que este evento se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país con el propósito de despertar el interés por la investigación científica desde edades tempranas y brindar espacios para la presentación de proyectos en áreas como ciencias sociales, psicología, medio ambiente, ciencias de los materiales, robótica y ciencias espaciales.

Explicó que los participantes presentaron los resultados de sus investigaciones mediante exposiciones y carteles científicos, acompañados por docentes y asesores de instituciones públicas y privadas. En esta edición participaron 158 proyectos provenientes de distintas regiones de Coahuila, con una asistencia aproximada de 500 personas.

Durante la jornada se seleccionaron los proyectos que representarán al estado en la fase nacional de Expo Ciencias México. Entre ellos destacan “KRS Desarrollo de un aislado proteico funcional enriquecido con Cinnamomum verum y Opuntia ficus-indica para la regulación glucémica”, de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza; “Formulación de un cereal a base de tuna con potencial como alimento funcional”, del Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC; y diversos proyectos desarrollados por la Facultad de Ciencias Biológicas relacionados con el aprovechamiento de residuos agroindustriales, la producción de bioetanol y el control biológico de plagas.

También obtuvieron su pase a la etapa nacional propuestas como “Biofilm capa protectora”, de la Escuela Carlos Pereyra; “Remoción de metales en electrolitos utilizando cáscara de naranja”, del Instituto Tecnológico de la Laguna; “Evaluación de la producción de biogás a partir de desechos de vainas de mezquite”, del bachillerato de la Universidad Autónoma de La Laguna; “Perlas biohídricas”, del Instituto Británico de Torreón; y “GritAI”, plataforma basada en inteligencia artificial desarrollada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Torreón.