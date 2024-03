‘Es hora de que Saltillo se sume a la Cuarta Transformación’: Ale Salazar arranca campaña

“Porque sí, los empresarios honrados y trabajadores hacen crecer a la ciudad. Hoy te invito a que conmigo des un paso adelante porque estamos cansados de que nos digan que en el municipio no hay dinero para progresar; eso es lo que nos dicen, mientras que sí, hay millones para pagar una nómina con gente que no existe ”, dijo.

“Hoy empieza la batalla en nombre de todos y todas los que no tienen voz. Por los que han sido despojados de sus terrenos de manera injusta y humillante para poder construir fraccionamientos que solamente sirven para beneficiar a unos cuantos ”, expresó.

La candidata realizó su arranque de campaña haciendo mención que en la batalla representará a aquellos que no han tenido voz, y recordó que esta es la primera planilla en la historia donde se incluye a un líder de pepenadores de la ciudad, como es José Cruz.

Se dirigió a las juventudes como un nicho prioritario, y aseveró que se generarán condiciones para que los jóvenes no caigan en las manos de la delincuencia.

“Seguimos igualito que como nos dejaron esta ciudad en aquellos tiempos cuando se construyeron los puentes. Somos una ciudad donde hay muchos que no tienen nada y hay pocos que tienen mucho o que lo tienen todo en sus manos” , dijo.

“El pueblo de Saltillo es mucha pieza; somos la capital de Coahuila y no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay igualdad y basta con que vayan a las colonias del sur de la ciudad para ver si es cierto que se parece a los camellones grandes y arbolados del norte de la ciudad”, apuntó..

Salazar habló de sus contrincantes, aseverando que le han dicho que se enfrentará a un gigante, sin embargo, es hora de que la capital coahuilense se sume al Proyecto de Nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que concluye este mismo año.

“Es un gigante con pies de barro, y si nos unimos ahora, los echamos de patitas a la calle. Es hora de que Saltillo se sume a la Cuarta Transformación de México”, expresó la candidata.