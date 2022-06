‘Es tarea federal vigilar la extracción del carbón’

El daño ecológico en la Región Carbonífera por la extracción de carbón es una competencia absoluta del Gobierno Federal, y aunque la Procuraduría del Medio Ambiente de Coahuila, ha tratado de intervenir de manera coordinada con la Procuraduría Federal, no existe respuesta para hacer supervisión y seguimiento a la remediación de las afectaciones, explicó Javier de Jesús Rodríguez Mendoza.

Un reportaje de Semanario de VANGUARDIA documenta el daño ecológico en la Región Carbonífera por la extracción por medio de tajos o minas a cielo abierto del carbón mineral, ante la falta de remediación, supervisión y aplicación de la Ley, por parte de autoridades federales.

“Nosotros le entramos a cuestiones que le competen al Estado, como por ejemplo condicionar algún permiso, para que las empresas puedan solucionar su problema de contaminación, pero en el caso de la minera vemos el daño y sabemos que se debe estar atento, pero al final la autoridad no está ahí al pendiente, y no se está haciendo lo que la ley y las normas indican. Ahí están las consecuencias”, señaló el Procurador del Medio Ambiente Estatal.

Sin embargo, explicó el funcionario estatal, en el caso de la minera la competencia es 100 por ciento federal y no han podido intervenir porque no es de su competencia, sin embargo sí se ve un total abondo por parte de Profepa y Semanat, también al centralizar las decisiones, y para algunos temas se tiene que pedir la intervención de la Procuradura Nacional, porque aquí no se resuelven.

La delegación de Profepa en Coahuila tiene solo un encargado del despacho y actualmente no han colaborado con la intención de supervisar las minas, como lo intentó hacer el Gobierno Estatal.

“Las leyes son explícitas, las sanciones también, lo que se debe hacer es explícito y está escrito, pero lo que falta es supervisión, atender el problema y en medio ambiente cuando esto se deja de hacer se convierte en una avalancha”, señaló.