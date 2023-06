Estamos en la boleta, los votos del domingo cuentan para nosotros: Lenin

Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de Coahuila, por la alianza UDC-Verde, tuvo sus últimas actividades de campaña en el municipio de Monclova y ahí declaró que la Coalición “Rescatemos Coahuila” no tuvo un rompimiento legal, sino mediático, en tanto que llamó a la población de Coahuila a no confundirse, porque la alianza continúa y los votos de su partido irán para los candidatos postulados por estos partidos y no para Morena.

“El llamado es a decirles que estamos en la boleta ciudadanos, que no se equivoquen, y todos aquellos que a lo largo de la campaña simpatizaron por Griselda, por Carmen, por Lenin, los votos de ese día se van a computar para nosotros, no para Morena”.

Explicó que la alianza con el Partido Verde no se cayó legalmente, sólo fue de forma mediática, toda vez que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, está realizando operaciones porque su candidato Armando Guadiana va en caída libre y no tiene ninguna posibilidad de triunfar.

Pidió a Monclova que comprenda que la elección no está definida y que deben de salir a votar para marcar un cambio.

Reconoció que esta elección es compleja por la pulverización de la izquierda, sin embargo se espera que el 48 por ciento de los que no salen a votar en la elección, analicen y salgan a emitir su voto por un verdadero cambio. Ahí reiteró a los ciudadanos el otorgar su voto por el partido UDC.

Mencionó que en caso de no ser favorecido por los votos de los ciudadanos, seguirá luchando como desde el 2011 para mejorar a Coahuila y sus municipios.

“Yo hoy podría tener asegurada una diputación plurinominal para el año que entra, me la han ofrecido una y otra vez, yo podría caer asegurado una chamba, algunos cargos o posiciones para mi equipo político, esa es la diferencia de equipo de nosotros y los de enfrente”.

Dijo que tiene energía, ánimo y fuerza para no renunciar a esta lucha.

“No sé hacer otra cosa, soy dueño de unos negocios pero mi fuerte es vivir servir, trabajar, organizar y coordinar, quiero seguir convirtiendo a UDC en un partido protagonista, que es el partido estatal más antiguo de este país”.

Finalmente, comentó que esta elección le ha dado un crecimiento al partido Unidad Democrática de Coahuila.