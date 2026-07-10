Estrategia de la CDHEC trasciende fronteras con publicación en gaceta argentina

En esta edición fue incluido el artículo “DH Coahuila: una estrategia para prevenir la violencia digital en la niñez y adolescencia”, elaborado por el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, y la visitadora general, Gisel Luis Ovalle.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) participó en la más reciente edición de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México–Argentina, publicación que reúne aportaciones de organismos públicos de ambos países para analizar retos, compartir experiencias y difundir buenas prácticas en la protección de las garantías fundamentales.

El documento expone acciones orientadas a prevenir las distintas formas de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, mediante estrategias de sensibilización, difusión y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.

COMPARTEN EXPERIENCIAS ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA

La presentación de la gaceta se realizó de manera virtual con la participación de representantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y de titulares de organismos defensores de derechos humanos de ambas naciones.

El encuentro sirvió como un espacio para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos, particularmente ante los riesgos que plantea el entorno digital.

La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila destacó que continuará impulsando investigaciones, estrategias preventivas y acciones de difusión encaminadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, así como a promover espacios digitales más seguros y libres de violencia.