La CDHEC solo ha emitido siete recomendaciones en 4 meses

De acuerdo con sus registros publicados a través de las obligaciones de transparencia, entre enero y abril, la CDHEC ha emitido un total de siete recomendaciones contra diversas autoridades.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila no ha logrado revertir en este 2026 su baja producción y emisión de recomendaciones contra autoridades que cometieron violaciones a los derechos humanos en la entidad.

Este procedimiento es una de las herramientas de actuación más importantes de la CDHEC, pues mediante él se estudian e investigan casos en los que ciudadanos fueron vulnerados en sus derechos esenciales y se solicita la reparación del daño.

En estas recomendaciones, uno de los puntos más relevantes, además de la solicitud de reparaciones económicas, investigaciones administrativas y denuncias penales, son las garantías que se exigen para que las instituciones estatales no vuelvan a cometer actos similares.

La mayor parte de estas quejas o denuncias provenientes de la ciudadanía están dirigidas en contra de elementos policiacos y corporaciones de procuración de justicia del estado.

Desde 2019, la CDHEC ha mantenido una baja emisión de recomendaciones, alcanzando un promedio de hasta 49 resoluciones emitidas en todo un año.

Aunque la página de transparencia de la CDHEC señala que el órgano ha emitido siete recomendaciones, hasta la fecha cinco de ellas no han sido publicadas de forma íntegra en su plataforma.

Además, el portal de transparencia muestra que estas recomendaciones tampoco han sido aceptadas por las instituciones señaladas y todas se encuentran bajo el estatus de “pendiente de aceptación”.

Hasta ahora, algunas de las autoridades que han sido objeto de recomendación son la Fiscalía en su unidad de Piedras Negras, la Policía Estatal, la Policía de Frontera, la Agencia de Investigación Criminal, la unidad Laguna II, la Policía de Nava y la Policía de Monclova.