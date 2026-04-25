La CDHEC solo ha emitido siete recomendaciones en 4 meses

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    La CDHEC solo ha emitido siete recomendaciones en 4 meses
    Corporaciones policiacas y áreas de procuración de justicia concentran la mayoría de las observaciones hechas por la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila. ARCHIVO

La Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila suma apenas siete recomendaciones emitidas entre enero y abril de 2026, manteniendo una baja productividad en uno de sus principales mecanismos para sancionar abusos de autoridad

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila no ha logrado revertir en este 2026 su baja producción y emisión de recomendaciones contra autoridades que cometieron violaciones a los derechos humanos en la entidad.

De acuerdo con sus registros publicados a través de las obligaciones de transparencia, entre enero y abril, la CDHEC ha emitido un total de siete recomendaciones contra diversas autoridades.

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Este procedimiento es una de las herramientas de actuación más importantes de la CDHEC, pues mediante él se estudian e investigan casos en los que ciudadanos fueron vulnerados en sus derechos esenciales y se solicita la reparación del daño.

En estas recomendaciones, uno de los puntos más relevantes, además de la solicitud de reparaciones económicas, investigaciones administrativas y denuncias penales, son las garantías que se exigen para que las instituciones estatales no vuelvan a cometer actos similares.

La mayor parte de estas quejas o denuncias provenientes de la ciudadanía están dirigidas en contra de elementos policiacos y corporaciones de procuración de justicia del estado.

Desde 2019, la CDHEC ha mantenido una baja emisión de recomendaciones, alcanzando un promedio de hasta 49 resoluciones emitidas en todo un año.

Aunque la página de transparencia de la CDHEC señala que el órgano ha emitido siete recomendaciones, hasta la fecha cinco de ellas no han sido publicadas de forma íntegra en su plataforma.

Además, el portal de transparencia muestra que estas recomendaciones tampoco han sido aceptadas por las instituciones señaladas y todas se encuentran bajo el estatus de “pendiente de aceptación”.

Hasta ahora, algunas de las autoridades que han sido objeto de recomendación son la Fiscalía en su unidad de Piedras Negras, la Policía Estatal, la Policía de Frontera, la Agencia de Investigación Criminal, la unidad Laguna II, la Policía de Nava y la Policía de Monclova.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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