Desde Torreón, David Boone destaca coordinación entre Federación y estados para fortalecer la justicia

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    Desde Torreón, David Boone destaca coordinación entre Federación y estados para fortalecer la justicia
    David Boone De la Garza impartió una conferencia en Torreón sobre los retos de la procuración de justicia federal y la coordinación entre autoridades federales y estatales. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La conferencia reunió a autoridades, juristas y representantes del sector legal para analizar los desafíos de la procuración de justicia federal

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de generar un espacio de análisis y reflexión sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México, se llevó a cabo la conferencia “Retos de la procuración de justicia federal en las regiones y la coordinación con los estados”, impartida por el maestro David Boone De la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República.

Durante su exposición, en el Centro de Convenciones de Torreón, Boone De la Garza abordó la importancia de fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales para hacer frente a los retos que plantea la procuración de justicia en las distintas regiones del país.

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Asimismo, destacó la necesidad de consolidar mecanismos de colaboración institucional, el intercambio de información y las estrategias conjuntas que permitan brindar una respuesta más eficaz a las demandas de la sociedad.

$!Funcionarios, magistrados, jueces y abogados participaron en el encuentro, donde se destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer el sistema de justicia en México.
Funcionarios, magistrados, jueces y abogados participaron en el encuentro, donde se destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer el sistema de justicia en México. SANDRA GÓMEZ

Al evento asistieron el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez; Erika Sotomayor Hernández, presidenta de la Barra de Abogadas de La Laguna; la diputada electa Luz Elena Morales Núñez, y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, quienes refrendaron la importancia de impulsar el diálogo y el intercambio de experiencias para fortalecer las instituciones.

En el marco de esta conferencia, se contó con la asistencia del notario público y magistrado en retiro Jesús Sotomayor Garza, quien hizo entrega de un reconocimiento al maestro David Boone De la Garza en agradecimiento por su participación y por compartir sus conocimientos y experiencia en torno a los retos que enfrenta la procuración de justicia federal y la coordinación entre las entidades federativas.

Estuvieron presentes también magistrados federales, jueces, abogados litigantes pertenecientes a diversas barras de abogados y servidores públicos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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