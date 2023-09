Estrictos protocolos garantizan que en Acuña, transfusiones de sangre son seguras

ACUÑA, COAH.- En la actualidad, una transfusión de sangre es más segura que nunca, debido a que quien va a donar se debe someter a diversos exámenes clínicos para detectar cualquier padecimiento que pudiera empeorar la salud de quien va a recibir la sangre, dijo el coordinador de la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), Víctor Hugo Valdez Dantes.

Destacó que actualmente las enfermedades de transmisión sexual, vía transfusión, prácticamente han desaparecido, porque ahora un donador se somete antes a pruebas de VIH, hepatitis, sífilis y pruebas antidopaje.

“Esto no ocurría antes de 1996, cuando había cierta deficiencia en el procedimiento para donar, sobre todo no se hacia la prueba de hepatitis c, que hoy, algunas personas quienes recibieron sangre en aquellos tiempos han resultado con la enfermedad y tienen que ser tratados”, añadió.

Enfatizó que en la actualidad una persona que dona sangre es una personal que está muy bien y sin ningún problema, ya que aún y cuando la necesidad de sangre sea urgente, la o el donante se debe someter a las pruebas clínicas.

“En todos los casos la sangre se tiene que analizar antes de una transfusión, no importa la emergencia, en ocasiones ya hay sangre en el hospital y lo único que se hace es reponerla”, apuntó el especialista.