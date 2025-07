Saltillo: registran un mes de calvario eléctrico (apagones) en San Patricio

La paciencia de los residentes de la colonia San Patricio ha llegado a su límite. Desde hace más de un mes, este sector al norte de Saltillo sufre de manera intermitente y constante fallas en el suministro eléctrico, una situación que no solo afecta su calidad de vida, sino que ya ha provocado cuantiosos daños a sus aparatos eléctricos y electrónicos, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrezca soluciones, explicaciones o se haga responsable.

A través de grupos de vecinos en redes sociales, la frustración es palpable. Mensajes que datan del 8 de julio de 2025 ilustran la magnitud del problema. “Llevamos un mes con este problema en San Patricio. Se va a cada rato y lo peor es que se nos están dañando los aparatos eléctricos y CFE no se hace responsable”, comenta un residente, evidenciando el hartazgo generalizado.

OLA DE DAÑOS Y COSTOS INESPERADOS

Las fluctuaciones de voltaje y los cortes abruptos han convertido los hogares en San Patricio en un foco de preocupación económica. Los testimonios son contundentes y reflejan la diversidad de equipos afectados:

“A mí se me quemaron dos tarjetas del refrigerador en dos semanas consecutivas durante los apagones y, bueno, aparte de la molestia, el gasto fuerte que se tuvo que hacer porque todo fue a consecuencia de las variaciones de voltaje, dicho por el técnico”, compartió una vecina, revelando la magnitud de las reparaciones.

Otro residente lamentó: “Pues ¿qué te digo? A mí me tronó una bomba sumergible por los cambios. La gran mayoría de los aparatos son eléctricos: portones, hidroneumáticos. Cosas tan aparentemente simples que si te fallan, no solo es la luz, también es el agua, no poder entrar a las casas, etcétera”.

Incluso sistemas de seguridad se han visto comprometidos: “En casa han fallado dos veces las cámaras de vigilancia y una vez se me averió el hidro”, expresó otro afectado. La madrugada del 9 de julio, un vecino reportó: “A mí se me descompusieron los dos portones y los tuve que arreglar. Como quiera, es un gasto extra”.

La afectación no se limita a electrodomésticos mayores; los vecinos han experimentado “muchos altibajos en la luz, desde las 05:00 horas. ¡Pensé que todos los aparatos iban a tronar!” en una de las jornadas más complicadas.

FALTA DE RESPUESTA Y COMUNICACIÓN POR PARTE DE CFE

A pesar de los múltiples reportes y la evidente recurrencia de las fallas, los vecinos de San Patricio denuncian una nula comunicación por parte de la CFE. No hay avisos previos sobre los cortes, ni se informa el motivo o la duración de las interrupciones.

Un residente expresó su sentir: “Hola, buenas tardes. Esta es una situación que nos afecta a tod@s. Considero importante que CFE realice una revisión y pronta solución a esta problemática, pues contar con un servicio eléctrico estable y confiable es fundamental para el bienestar de nuestras familias. Estas interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico no solo afectan nuestra calidad de vida, sino que también causan daños a nuestros aparatos eléctricos y electrónicos, generando pérdidas económicas y molestias considerables”.

La desesperanza también se hace presente: “Vecinos, este tema así va a seguir. CFE está quebrada, gasta lo mínimo en mantenimiento y están contadas las inversiones a futuro”, comentó un miembro del grupo, especulando sobre las posibles causas de la ineficacia.

EVIDENCIA DE FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA

Los vecinos no solo reportan los apagones, sino que han intentado documentar posibles causas. Hace aproximadamente 15 días, un residente envió una fotografía a CFE de un transformador “frente a la gasolinera en plaza, que está Benavides y la carnicería”, que, según indican, llevaba 15 días reportado con fallas. “Se me hace que sí nos afecta que esté así, y sigue estando”, señaló un vecino, evidenciando una aparente negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.

Los cortes se han reportado en diversas calles, como Paseo del Mar, casi esquina con Paseo del Valle; Paseo de los Delfines (con al menos dos cortes la noche anterior y madrugada del 9 de julio); y Paseo del Rey (con dos cortes breves alrededor de las 17:00 horas del 8 de julio).

Ante la crítica situación y las cuantiosas pérdidas económicas y molestias que esto genera, los habitantes de San Patricio hacen un llamado urgente a la CFE para que tome acciones inmediatas y definitivas, exigiendo un servicio eléctrico estable y confiable que garantice su bienestar y proteja su patrimonio.