Estudiará en Polonia alumna de la Instituto Politécnico Nacional de San Buenaventura, Coahuila

A sus 20 años de edad, Miriam Rodríguez Hernández, estudiante del Instituto Politécnico Nacional campus, San Buenaventura en Coahuila, logrará alcanzar uno de sus sueños más grandes, viajar al otro lado del mundo a continuar sus estudios en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Cracovia, Polonia.

Aunque es originaria de Ciudad Valles, en el área de la conocida Huasteca Potosina, la joven decidió vivir en la Región Centro de Coahuila desde el año 2021, para cursar la carrera de Ciencia de Datos en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Coahuila (UPIIC) del Politécnico Nacional.

Al haber pasado dos años --uno en línea y otro presencial-- adquiriendo los conocimientos de esta interesante licenciatura, escuchó sobre la convocatoria “Movilidad Académica” que se maneja en esta universidad y decidió realizar una solicitud.

Los primeros requisitos serían presentar un promedio superior a 8.5 y manejar un nivel de inglés competitivo, requisitos con los que ella cumple.

La petición que realizó a los directivos de la institución fue aprobada finalmente y para el próximo sábado 18 de febrero, la estudiante de sexto semestre de la carrera de Ciencia de Datos, inicia un viaje a Cracovia en Polonia, donde permanecerá un tiempo de cinco meses continuando sus estudios en idioma inglés.

“Es una carrera que tiene mucho campo laboral, por eso la elegí, pero en este viaje espero prepararme mejor académicamente y conocer personas de otras culturas y aprender de ellos”, expresó en entrevista con VANGUARDIA.

Esta universidad le atrajo fuertemente, de inicio porque puede continuar ahí la carrera que cursa hasta este momento, pero además, la eligió entre muchas por las experiencias y referencias que han manifestado sus egresados.

“TODO ESO ME ATRAPÓ

Miriam, dijo que si bien le da nervios el viajar al otro lado del mundo, a un país donde no conoce a absolutamente a nadie, está dispuesta a vivir esta experiencia al máximo.

Su madre, Yanet Verónica Hernández, es maestra, y su padre, José Luis Rodríguez Quilantan, es agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en Saltillo, Coahuila; siempre le han manifestado su apoyo y eso la ha llevado a tomar grandes decisiones que le dejarán grandes conocimientos.

“Mis papás están muy emocionados, toda mi familia, amigos que me felicitan, yo también estoy muy emocionada desde que me dijeron que me habían aceptado”, comentó.

La estudiante espera, que para su regreso, sus compañeros de la UPIIC se motiven a participar en el programa de Movilidad Académica del Instituto Politécnico Nacional.

Destacó que no todos los jóvenes estudiantes de esta institución y tampoco los habitantes cercanos a Coahuila conocen las oportunidades que les brinda esta universidad a sus alumnos, para llevarlos a ser más competitivos.

UN PROGRAMA DE IMPACTO

Carlos Paredes, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Coahuila, del Instituto Politécnico Nacional, dijo que esta casa de estudios cuenta con el programa de Movilidad para apoyar al desarrollo y la internacionalización de los alumnos.

Mediante este programa se contribuye económicamente para facilitar a que los alumnos fortalezcan la calidad educativa de su carrera.