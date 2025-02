Primera sentencia por acecho en Coahuila fue impugnada; van 12 casos

La primera sentencia por acecho que fue impuesta a un hombre de Saltillo, con una pena de 4 años, se encuentra en pausa, ya que esta fue impugnada y está siendo analizada por magistrados, de acuerdo con información del Poder Judicial del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Catedral de Saltillo se moderniza: abre WhatsApp y también recibe colecta anual de manera digital

Los detalles de la sentencia se desconocen, ya que no pueden darse hasta que se encuentre firme. Es decir, que sea definitiva.

El 24 de octubre de 2023, los diputados locales aprobaron la reforma al Código Penal para tipificar el acecho como delito. Con ello, Coahuila se convirtió en el primer estado en hacerlo. A ello le siguieron entidades como Guanajuato y Tamaulipas.

El acecho no es acoso. El acecho o “stalking” fue definido en la legislación como “seguir, vigilar o comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad. Es un patrón de atención repetida y no deseada, acoso no sexual, contacto o cualquier otra conducta dirigida a una persona específica que causaría que una persona razonable sienta miedo o temor”.

Esto provoca en la víctima miedo, y se ve orillada a modificar su itinerario de vida, hábitos, costumbres, número de teléfono, correo electrónico, redes sociales, y hasta cambia de lugar de residencia o renuncia al trabajo.

Un año después de la reforma al Código Penal, se emitió la primera sentencia, en octubre de 2024. Se sabe que fue en contra de un hombre con residencia en Saltillo y la pena fue de 4 años, así como una multa de 80 mil pesos bajo el concepto de reparación del daño.

Además de argumentarse que el problema del acecho es frecuente en la entidad, se estima que el 90% de los casos de feminicidio tuvieron como antesala conductas de acecho, de ahí la importancia que marcan los legisladores locales para visibilizar este delito.

Hasta el corte de 2024, se habían presentado doce casos que abarcaban todas las regiones del estado.