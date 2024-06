Ex policía estatal asesina a su deudor, en Saltillo

El ex policía acudió a la casa de la víctima a cobrarle una deuda y, al no recibir el pago, lo mató de tres disparos

Un ex policía estatal acabó con la vida de un hombre al dispararle en tres ocasiones porque se negó a pagarle una camioneta que le vendió a crédito.

La víctima, identificada como Néstor N., de 32 años de edad, fue ingresada al área de urgencias médicas de la Cruz Roja. Ahí fue declarado sin vida tras recibir heridas de bala en la región frontal y en el hombro izquierdo. El cuerpo fue llevado a la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Según declaraciones del médico de la institución, Isaac Escobedo, el paciente fue llevado en un vehículo particular alrededor de las 4:30 de la madrugada. Lo acompañó una mujer que se identificó como Dalia Jazmín, quien se retiró del lugar. La coordinación del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) logró ubicar el lugar de la agresión, que fue en la calle Chichimecas, en la colonia Las Teresitas.

El móvil del crimen fue un posible adeudo de 100 mil pesos que Néstor Damián tenía con Dagoberto N., de 63 años de edad, un policía del estado en retiro.

A finales de 2023, Dagoberto le vendió una camioneta a crédito a Néstor por la cantidad de 200 mil pesos. El comprador acordó pagar la Pick Up en dos pagos y solo abonó el 50 por ciento. Ahí comenzó el problema de la compra y venta. El ex policía, cada vez que acudía a buscar al cliente, no recibió un solo pago adicional.

Hace más de un mes, Dagoberto presuntamente lanzó amenazas a Néstor, advirtiendo que actuaría por las malas si seguía burlándose de él. El ex oficial cumplió su amenaza y, durante la madrugada, acudió en busca de Néstor, a quien encontró afuera de su casa tomando con conocidos. Utilizó una pistola calibre .22 con la que le causó las lesiones a su víctima.

Tras las investigaciones por parte de la Comisaría de Seguridad, se logró la captura del agresor así como el aseguramiento del arma.