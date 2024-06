Exigen justicia para Jovanna, desaparecida hace tres años; presunto feminicida podría salir

En las ya 12 audiencias, algunas pospuestas, como la del lunes, no se ha determinado la culpabilidad de quien fuera pareja de la joven

TORREÓN, COAH.- En el marco de la décima quinta audiencia en contra de Christian “N”, quien fuera pareja sentimental de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, desaparecida el 25 de junio de 2021, colectivos de mujeres desaparecidas realizaron plantón en el exterior del Centro de Justicia Penal.

El grupo de manifestantes, con pancartas y lonas en mano con la ficha de desaparición impresa, se plantó alrededor de las 09:00 horas a las afueras del Centro de Justicia Penal, para exigir justicia pronta y expedita.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan 9 naves industriales en Monclova listas para ser ocupadas... nadie se interesa

“Mi hija no es una vaca, no es una chiva, que se visibilice que mi hija no está”, gritaba antes de entrar al centro.

“Mi hija Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez desapareció el 25 de junio del 2021, hace ya casi tres años que no sabemos nada de mi hija y el día de hoy exijo a las autoridades, diligencia, compromiso, transparencia, ya que ni siquiera hemos llegado a un juicio justo para poder saber la verdad sobre su paradero”, explicó la madre.

La demanda principal es que la den la pena máxima a Christian, quien se encuentra vinculado a proceso por el probable feminicidio de la joven de 18 años. El artículo 188 del Código Penal de Coahuila establece una pena máxima de 60 años, por el delito de feminicidio.

”No hemos llegado a nada y pues hay leyes que dicen que una persona no puede estar más de dos años en la cárcel sin ser juzgada, pero yo busco una verdad del paradero de mi hija, qué pasó con ella”, dice.

TE PUEDE INTERESAR: A análisis denuncias y carpetas de investigación en La Laguna, en busca de ‘focos rojos’

Según cuenta, son 16 audiencias las que se han desarrollado, algunas se han pospuesto y en otras no se han mostrado los elementos para demostrar la culpabilidad ni la inocencia del detenido.

Es por este tipo de omisiones y fallas que limitan el acceso a la justicia, que la asamblea decidió trabajar en una nueva solicitud de Alerta de Violencia de Género para Coahuila.