Fallece doña María de la Luz de la Peña de Fuentes, esposa de ‘Catón’

La mujer, que recién había cumplido 78 años, fue la fiel compañera de don Armando Fuentes, con quien compartió su vida por más de 60 años.

El pasado 12 de mayo, Catón le dedicó su columna Mirador a su esposa, en donde destacó sus valores.

“Mi señora –señora en el sentido de esposa; señora en el sentido de dueña- ha sido como una madre para mí. Me ha llevado de la mano, igual que una mamá lleva a su niño. Me ha aconsejado con sabiduría y prudencia. Me ha dado su consuelo en horas de aflicción.

“Le pido a Dios –es decir a la vida- (o le pido a la vida –es decir a Dios-), que me guarde muchos años a mi mujer. Que me guarde por mucho tiempo más a esta madre mía que ahora cuida de mí con el mismo amor con que me cuidó mi otra mamá, aquella que sin estar ya conmigo está siempre conmigo”, escribió.

Los servicios funerarios de doña María de la Luz serán este miércoles a partir de las 10:00 horas en el Oratorio de las Capillas Renacimiento. La misa de cenizas será a las 16:30 horas.