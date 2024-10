Falta de recursos, personal y rezago de trabajo; lo que sufre la justicia penal en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Falta de recursos a la Fiscalía de Coahuila, de defensores públicos, asesores y un amplio rezago de trabajo, fue lo que expusieron en el Quinto Diálogo sobre justicia penal en Coahuila coordinado por el Centro de Estudios México Evalúa.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, hizo la presentación del reporte “Hallazgos desde lo local” y seguimiento a los compromisos que las autoridades hicieron en 2023.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, fue la encargada de dar el informe, en donde destacó que en Coahuila se destinan menos recursos a las instituciones de justicia a comparación de otros estados.

Incluso consideró “preocupante” lo que se destina a la fiscalía, pues precisó que no llega ni a mil millones de pesos, cuando el promedio nacional es de más de mil 600 millones.

“Trabajan con pocos recursos. Se necesitan ejercicios de planeación para mejorar y potenciar lo que se ha logrado”, comentó.

También destacó que hay un déficit de defensores públicos y asesores, pues en Coahuila se contabilizan 56 y 18, respectivamente en toda la entidad.

Señaló que 403 agentes del ministerio públicos son pocos para la demanda y sobre todo la incidencia delictiva, así como la cantidad de policías investigadores ministeriales que está por debajo del promedio nacional.

Camacho mencionó que apenas el 9.5% del total de los casos alcanzó algún tipo de determinación, muy por debajo de la media nacional que es de 34.5.

“Hay muchos casos rezagados, hay una fuerte carga de trabajo que se relaciona con el número de personal y por consecuencia la capacidad para procesar el trabajo”, señaló.

Además, dijo que únicamente el 9.1 por ciento de los casos se vincularon a proceso al Poder Judicial, cifra que calificó de “atípica”.

Susana Camacho también destacó que en el 81.8 por ciento de los casos se dictó el no ejercicio de la acción penal, estadística que también calificó de “atípica”.

Recomendó hacer un análisis del porqué los casos terminan en la no acción penal y en generar una política criminal para el estado, donde se involucren todas las instituciones y encaminar metas a partir de las necesidades ciudadanas.

EN COAHUILA SE REGISTRA TODO, AFIRMA FISCAL

Por su parte, el fiscal Gerardo Márquez expuso que en el país hay una competencia en materia de seguridad y justicia para ver quién tiene los mejores resultados y que en ese sentido puede haber “artimañas” para mejorar los resultados que se presentan.

Dijo que en Coahuila se han abierto las puertas para tener un diagnóstico adecuado.

“Hemos visto que en otros estados tienen muchos homicidios, pero no feminicidios. Es ilógico, hay un mal registro. Es ilógico que en el tema del narcomenudeo Coahuila ocupa el primer lugar, y en otros estados con más homicidios, tienen menos casos de narcomenudeo”, comentó.

Consideró que las cifras tienen distintas lecturas. “Si nos dicen ‘eres un burro y ahí va el mazo por la carga, el burro se va a cansar. Coahuila registra todo para saber cómo atender los remas. Esos registros nos han permitido atenderlos”, aseguró.

Para el fiscal, Coahuila está en los primeros lugares de registros, pero no de delitos. “No me digan que en Guanajuato no tiene narcomenudeo o violencia familiar si tiene caso mil homicidios. Se necesita un estudio más profundo”, cuestionó.

Sobre las cifras del no ejercicio de la acción penal, argumentó que es porque también tienen acuerdos reparatorios que también son sanciones.