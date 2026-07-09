Familias de Mesón del Norte fortalecen su economía con aves de traspatio, en Ramos Arizpe

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    Familias de Mesón del Norte fortalecen su economía con aves de traspatio, en Ramos Arizpe
    Brenda Liliana Segovia y Erika Griselda Jalomo destacan beneficios del programa. CORTESÍA

Familias esperan reducir el gasto destinado a la compra de huevo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para las familias de la comunidad de Mesón del Norte, el programa Aves de Traspatio representa una alternativa para fortalecer la economía del hogar, mejorar su alimentación y generar, a mediano plazo, una fuente adicional de ingresos mediante la reproducción y aprovechamiento de las aves.

Impulsada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, esta estrategia ha permitido la entrega de alrededor de 30 mil aves de traspatio en comunidades rurales del municipio. De acuerdo con las autoridades, muchas de las primeras beneficiarias ya producen huevo para autoconsumo e incluso comienzan a incrementar sus parvadas gracias a la reproducción de las aves.

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Brenda Liliana Segovia Loera afirmó que este apoyo llega en un momento importante para su familia, ya que contribuirá a disminuir el gasto destinado a la compra de huevo.

“Con esta entrega vamos a mejorar la economía, porque a veces el huevo está muy caro, y mi hija ya me dijo que esta raza crece mucho y da muchos huevos. Muchas gracias para Tomás Gutiérrez y ojalá nunca se olvide del Mesón del Norte”, expresó.

Por su parte, Erika Griselda Jalomo Cardáis señaló que el principal beneficio será contar con alimento para sus hijos, además de asumir el compromiso de cuidar las aves para que el proyecto continúe desarrollándose.

“Primero que nada quiero agradecer por ayudarnos en nuestra casa, porque es ahí donde nos vamos a beneficiar comiendo huevo; nos gusta mucho a mis niños y a mí. Este es el plan: ya nos ayudaron aquí, gracias al alcalde Tomás, pero ahora nos toca echarle ganas con las pollas y los pollitos, que nos duren y cuidarlos”, comentó.

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Las aves entregadas corresponden a la raza Rhode Island Red, reconocida por su rusticidad, facilidad de adaptación y elevada capacidad de postura. Bajo un manejo adecuado, cada ejemplar puede producir entre 250 y 300 huevos al año. Además, esta raza destaca por su buen desempeño tanto para la producción de huevo como para la reproducción, lo que permite a las familias ampliar gradualmente sus parvadas y fortalecer su autosuficiencia alimentaria.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe busca impulsar el desarrollo de las comunidades rurales mediante programas orientados a mejorar la economía familiar, promover la producción de alimentos para autoconsumo y generar oportunidades de crecimiento para las familias del campo.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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