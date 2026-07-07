Rehabilita EMAS colector sanitario que da servicio al oriente de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), realizó trabajos de limpieza y rehabilitación en el colector sanitario Centro, ubicado detrás de AlSuper La Encantada, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la red de drenaje que da servicio a miles de habitantes del municipio. Las labores forman parte de la estrategia permanente impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar los servicios públicos.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que, además de continuar con la inversión en mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, es indispensable la participación de la ciudadanía para evitar afectaciones en la red de drenaje. “Seguiremos haciendo nuestra parte con obras, mantenimiento y atención oportuna, pero la grandeza de Ramos Arizpe la construimos entre todos. Invitamos a la ciudadanía a no arrojar basura, grasas, escombros ni otros desechos al drenaje; con pequeñas acciones de conciencia podemos evitar taponamientos, proteger nuestros servicios públicos y cuidar el entorno para beneficio de todas las familias”, expresó. El Gobierno Municipal reiteró que continuará realizando acciones preventivas y de mantenimiento en la infraestructura sanitaria para garantizar un servicio eficiente y reducir el riesgo de obstrucciones e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con EMAS, los trabajos consistieron en la limpieza del colector y la rehabilitación de un tramo de 20 metros lineales de tubería de 30 pulgadas de diámetro, luego de detectar la acumulación de basura y diversos desechos que impedían el flujo normal de las aguas residuales. El gerente general de la paramunicipal, Nicanor Aguirre Flores, explicó que para ejecutar la obra fue necesario realizar excavaciones profundas, retirar el tramo dañado e instalar nueva tubería, con lo que se restableció la operación de una de las líneas sanitarias más importantes del municipio. Detalló que este colector recibe las descargas provenientes de gran parte del sector oriente de Ramos Arizpe, incluyendo colonias como Portales, Capellanía, Guanajuato de Arriba y la Zona Centro, para conducirlas hasta la planta tratadora de aguas residuales ubicada en el Parque Industrial Santa María. Por ello, subrayó que mantener en óptimas condiciones esta infraestructura resulta fundamental para garantizar un servicio eficiente de saneamiento a miles de familias. Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que, además de continuar con la inversión en mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, es indispensable la participación de la ciudadanía para evitar afectaciones en la red de drenaje.

“Seguiremos haciendo nuestra parte con obras, mantenimiento y atención oportuna, pero la grandeza de Ramos Arizpe la construimos entre todos. Invitamos a la ciudadanía a no arrojar basura, grasas, escombros ni otros desechos al drenaje; con pequeñas acciones de conciencia podemos evitar taponamientos, proteger nuestros servicios públicos y cuidar el entorno para beneficio de todas las familias”, expresó. El Gobierno Municipal reiteró que continuará realizando acciones preventivas y de mantenimiento en la infraestructura sanitaria para garantizar un servicio eficiente y reducir el riesgo de obstrucciones e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.

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