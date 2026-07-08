Ramos Arizpe fortalece el campo con más de 30 mil aves de traspatio entregadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa impulsando el desarrollo del campo mediante la entrega de aves de traspatio, programa que hasta la fecha suma más de 30 mil ejemplares distribuidos entre familias de comunidades rurales para fortalecer el autoconsumo y generar ingresos adicionales. Durante una entrega realizada en el ejido Mesón del Norte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la distribución de aves ponedoras y alimento para las familias beneficiarias, donde destacó que esta estrategia ya comienza a reflejar resultados positivos en las comunidades.

El edil señaló que las primeras aves entregadas ya producen huevo para el consumo familiar y, además, han comenzado a reproducirse, lo que permitirá que el beneficio continúe creciendo en los hogares rurales. “Este programa ya está dando resultados. Muchas familias ya tienen huevo para su consumo y también están naciendo los primeros pollitos, lo que permite que el beneficio siga creciendo en cada hogar”, expresó. Gutiérrez Merino informó que el programa se ha consolidado como uno de los principales apoyos para las familias del área rural, al alcanzar alrededor de 30 mil aves entregadas desde su puesta en marcha.

Añadió que la producción local de huevo ha permitido a los beneficiarios acceder a un alimento fresco, limpio y de calidad, además de representar una alternativa para obtener ingresos mediante la venta del producto dentro de sus propias comunidades. Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que el programa contempla la entrega de paquetes de aves ponedoras acompañadas de alimento. Precisó que, debido a que la producción del proveedor se realiza de manera gradual, las entregas también se efectúan por etapas.

Asimismo, recomendó a las y los beneficiarios intercambiar pollitos entre distintas comunidades para fortalecer la reproducción de las aves y conservar la calidad genética de la raza entregada. En el evento también estuvieron presentes Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el Área Rural; Humberto González, director de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; y Jesús Loera Bautista, comisariado ejidal de Mesón del Norte.

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