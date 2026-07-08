Ramos Arizpe fortalece el campo con más de 30 mil aves de traspatio entregadas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe fortalece el campo con más de 30 mil aves de traspatio entregadas
    Los paquetes entregados por el Gobierno Municipal incluyen aves ponedoras y alimento para facilitar su desarrollo. CORTESÍA

Las primeras aves entregadas ya producen huevo para el autoconsumo de las familias beneficiadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continúa impulsando el desarrollo del campo mediante la entrega de aves de traspatio, programa que hasta la fecha suma más de 30 mil ejemplares distribuidos entre familias de comunidades rurales para fortalecer el autoconsumo y generar ingresos adicionales.

Durante una entrega realizada en el ejido Mesón del Norte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la distribución de aves ponedoras y alimento para las familias beneficiarias, donde destacó que esta estrategia ya comienza a reflejar resultados positivos en las comunidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/superan-clinicas-de-la-salud-popular-las-48-mil-acciones-gratuitas-en-ramos-arizpe-DN21977567

El edil señaló que las primeras aves entregadas ya producen huevo para el consumo familiar y, además, han comenzado a reproducirse, lo que permitirá que el beneficio continúe creciendo en los hogares rurales.

“Este programa ya está dando resultados. Muchas familias ya tienen huevo para su consumo y también están naciendo los primeros pollitos, lo que permite que el beneficio siga creciendo en cada hogar”, expresó.

Gutiérrez Merino informó que el programa se ha consolidado como uno de los principales apoyos para las familias del área rural, al alcanzar alrededor de 30 mil aves entregadas desde su puesta en marcha.

$!El programa se consolida como uno de los principales apoyos del Gobierno Municipal para las familias del área rural, afirmó el Alcalde.
El programa se consolida como uno de los principales apoyos del Gobierno Municipal para las familias del área rural, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

Añadió que la producción local de huevo ha permitido a los beneficiarios acceder a un alimento fresco, limpio y de calidad, además de representar una alternativa para obtener ingresos mediante la venta del producto dentro de sus propias comunidades.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que el programa contempla la entrega de paquetes de aves ponedoras acompañadas de alimento. Precisó que, debido a que la producción del proveedor se realiza de manera gradual, las entregas también se efectúan por etapas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/rehabilita-emas-colector-sanitario-que-da-servicio-al-oriente-de-ramos-arizpe-GN21977991

Asimismo, recomendó a las y los beneficiarios intercambiar pollitos entre distintas comunidades para fortalecer la reproducción de las aves y conservar la calidad genética de la raza entregada.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Miguel Ángel Salazar Cruz, coordinador de Programas Sociales en el Área Rural; Humberto González, director de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; y Jesús Loera Bautista, comisariado ejidal de Mesón del Norte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Rural

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor