Festejan con piñata cumpleaños de Manu, niño genio que estudia en la Facultad de Jurisprudencia UAdeC

En los jardines de la Facultad, hubo pastel, una mesa de snacks, bolos y piñata. Todo con temática de Lionel Messi, jugador de fútbol argentino a quien “Manu” admira. Sus padres, Juan Arturo Jiménez y Sandra Valenciana, colaboraron llevando burritos.

Los compañeros de generación se involucraron en el festejo, ayudaron con la decoración y cuidaron al encargado de zarandear la piñata, quien subió a una escalera para poder sostener el mecate.

Las tradicionales mañanitas fueron entonadas por maestros, alumnos y familiares. Su abuela materna, Sandra, viajó desde el municipio de Sabinas para acompañarlo. “Mordida, mordida”, se escuchó y Manu, quien quedó manchado del rostro con el colorante de las mantecadas, aseguró que se sintió nervioso de que lo empujaran contra el pastel.

“Muy emocionado y contento de la fiesta que me realizaron aquí. Al principio me sentí muy nervioso, recordé que eran todos mis amigos y ya me calmé, pero sí, todavía ando manchado”, sonríe mientras recuerda el momento.