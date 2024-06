Firma la UAdeC ‘Compromiso 3 de 3’ contra la violencia de género

En un firme paso hacia la erradicación de la violencia de género, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reunió a sus directores de escuelas, facultades e institutos, así como a los titulares de las coordinaciones de sus 3 unidades, para firmar el “Compromiso 3 de 3 contra la violencia de género en el interior de la UAdeC”.

El evento se llevó a cabo en las Unidades de Saltillo, Torreón y Norte, contando con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la titular de la Secretaría de la Mujer en Coahuila, Mayra Valdés González, y la directora general del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, Deyanira Nájera Muñoz.

Participaron también los coordinadores de Unidad Torreón y Norte, Sandra López Chavarría y Luis Carlos Talamantes Arredondo, respectivamente, la coordinadora de Igualdad de Género, Lorena Medina Bocanegra, la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, la subsecretaria de las Mujeres del estado de Coahuila, Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, y los presidentes de las Academias de Directores de Saltillo y Torreón, Darío Aguillón y Grace Aileen Ruiz.

Lorena Medina Bocanegra, coordinadora de Igualdad de Género, explicó que la Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular o ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales, y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.

El rector Pimentel Martínez destacó la importancia de este compromiso, subrayando la responsabilidad de trabajar y potenciar el desarrollo de la comunidad universitaria, y, en particular, garantizar el desarrollo de las mujeres universitarias. “Ya lo dije una vez en campaña y lo dije en mi toma de protesta y lo vuelvo a decir, el que se mete con una se mete con toda la manada. Vamos a apoyar a todas las mujeres, vamos a apoyar a todas las universitarias con hechos no con palabras, no con ejercicios vanos sino con acciones contundentes”, afirmó Pimentel.

Mayra Valdés González, titular de la Secretaría de la Mujer en Coahuila, felicitó a la UAdeC por asumir este compromiso de manera transversal y reconoció la iniciativa del rector Octavio Pimentel Martínez, así como la disposición de los directores para sumarse a esta causa. “La prevención y atención de la violencia contra las mujeres se debe enfrentar desde varios espacios sumando esfuerzos para combatirla y erradicarla”, señaló.

Finalmente, Deyanira Nájera Muñoz, directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, elogió el esfuerzo de la Universidad Autónoma de Coahuila y afirmó que esta acción sienta un precedente significativo, demostrando que la violencia no será tolerada en ninguna de sus formas dentro de la UAdeC.