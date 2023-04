Fiscalía resuelve una de 94 denuncias electorales... por falta de pruebas

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Coahuila, dio a conocer que ya se tienen enlistadas las acciones para atención de incidencias en la materia para la jornada electoral del 4 de junio en el Estado, y mencionó que del proceso anterior únicamente hubo resolución sobre uno de los casos denunciados.

Como parte de la participación que tendrán las autoridades de procuración de justicia durante el proceso electoral que renovará la gubernatura y el Congreso del Estado, el fiscal especializado de la FEADEC, Esteban Sánchez Cabello, dijo que durante la jornada electoral se desplegarán por la entidad a más de 480 elementos de la Fiscalía.

De acuerdo con el plan que fue formado por dicha autoridad, dichos elementos estarán desplegados en al menos 87 puntos en toda la entidad, de los cuales 21 serán ubicados en la Región Sureste de Coahuila, principalmente en Saltillo.

Este personal tendrá disponibles a Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación que serán quienes atenderán la incidencia delictiva que pueda denunciarse por parte de observadores, representantes de partidos, el electorado, actores políticos y ciudadanos en general.

En ese sentido, Sánchez Cabello informó que en lo que va de la contienda, ya se han registrado cuatro denuncias sobre el contexto electoral que está pasando Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ¿‘Doble P’ en Coahuila? Guadiana busca a Peso Pluma para su cierre de campaña; banda estaría revisando fechas

Entre estos casos, explicó que existe una denuncia de violencia política contra la mujer en razón de género, otra que va por el posicionamiento adelantado de un candidato en un partido político, otra por prohibición de tareas de un candidato y otra más que fue interpuesta por una persona a quien no se le permitía poner la lona de un candidato en su domicilio.

Estas cuatro denuncias que se han registrado, según Sánchez Cabello, todavía están en procedimiento vigente y en diligencias.

Al respecto, informó que durante el pasado proceso electoral del 2021 cuando en Coahuila se renovaron las titularidades de los 38 ayuntamientos, hubo un total de 94 denuncias que en su mayoría fueron por compra de votos.

Ahondando sobre el tema, el Fiscal Especializado dijo que de ese total de casos denunciados solo se resolvió uno y fue a través del mecanismo de soluciones alternas con una suspensión condicional del proceso.

Del total de las denuncias, aproximadamente 61 se fueron al archivo temporal al no tener más elementos que recopilar como datos de prueba, y en ese sentido, Sánchez Cabello dijo que muchas de las denuncias tienen el abandono de las víctimas, y por ello recordó que la actuación de la Fiscalía debe tomarse independiente del curso de las elecciones y de los triunfos de los candidatos.

“Algunas veces ya no judicializa porque no contamos con los datos suficientes para poder judicializar. La gente no proporciona datos como circunstancias de tiempo y lugar. La gente luego deja de colaborar; dicen: ya se acabó el proceso, ya ganó, ya perdió, pero eso es independiente del resultado de la elección. Nuestro trabajo no influye directamente en el proceso”, explicó.