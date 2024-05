Fondo de Pensiones robará los ahorros de unos para darles a otros, afirma senadora coahuilense

El Fondo de Pensiones para el Bienestar no garantiza el pago de una pensión con el 100 por ciento del último salario, no especifica el mecanismo para la repartición y tampoco garantiza la supuesta devolución de los recursos si alguien los reclamara.

“Estamos a favor de mejorar las pensiones. Si realmente fueran buenas las intenciones de Morena y sus aliados impulsarían una verdadera reforma al Sistema Nacional de Pensiones que aumente la cobertura y mejore el financiamiento; sin embargo, prefieren crear un fondo de financiamiento incierto para darle a unos mientras roban los ahorros a otros”, lamentó la senadora Verónica Martínez García (PRI).

Las reformas a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE afectará al trabajador y a su familia. Bajo el argumento de otorgar una pensión al 100 por ciento del último salario cotizado, se apropian de las cuentas inactivas que representan más de 40 mil millones de pesos provenientes de ahorros que con esfuerzo se consiguieron después de muchos años de trabajo, indicó.

“El hecho de que una cuenta esté inactiva no quiere decir que no tenga beneficiario, es inadmisible que este gobierno ha hecho todo por obtener los recursos, como desaparecer dependencias, programas, fondos y fideicomisos y que no pueden encontrar la manera de alimentar este fondo”.

“Ante esta ocurrencia, el fondo solo servirá para generar apoyos para un sexenio, pues año con año irán aumentando los beneficiarios susceptibles de acceder al apoyo, pero no así los recursos para el fondo. Esto es una simulación, una forma de hacerse de más y más dinero”.

Cuestionó las fallas en el manejo del recurso federal, pues al iniciar el sexenio había más de 368 mil mdp de los fondos de estabilización y ahora quedan cerca de 52 mil, desaparecieron más de 68 mil mdp de fideicomisos y en las obras faraónicas se registra un subejercicio de más de un billón de pesos para una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos y un tren que se descarrila, refirió.

“Desaparecieron la Financiera Rural, dejaron a los campesinos sin el único organismo, que además de otorgar apoyos, daba préstamos a tasas preferenciales y accesibles, eliminaron el Seguro Popular, han venido saqueando el fondo de enfermedades catastróficas ¿y todo para qué? Para que haya un déficit en medicamentos y que más de 50 millones de personas hoy no tengan acceso a servicios de salud”, concluyó.