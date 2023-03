Manuel Samaniego es el verdadero nombre de uno de los personajes más icónicos de la ciudad y quien ha vagado por Saltillo interpretando piezas que él mismo ha compuesto, llenas de referencias al Saltillo de los 70’s.

Manuel es conocido de vista por unos e idolatrado por otros, desde que comenzó con su carrera bajo el nombre de “Chow Banana”, sus canciones llenas de humor e ironía han sonado en las calles del centro de la capital de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudadanos detienen a robacoches tras persecución en Saltillo

”Realmente esos apodos como ‘Chow Banana’ o ‘El Hombre Electrónico’, no los escojo yo, me los han puesto mis seguidores a lo largo de mi trayectoria artística y la verdad no me molesta porque siento que me representan”, dijo Manuel.

Fiestas privadas, callejones y bares han tenido la suerte de ver pasar a un hombre que ha construido su fama a base de canciones repletas de humor y metáforas siempre con un final inesperado.