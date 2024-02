Ginecóloga rompe el silencio y afirma que no es responsable de la muerte de paciente en Monclova

“Me pongo en los zapatos de los familiares, sé que es una pérdida difícil, pero la imputación que están haciendo hacia mi persona creo que no es justa. La sociedad ha tomado un rumbo diferente sin conocer realmente el caso, las amenazas y el ataque afectan mucho mi persona y mi estado emocional” , expresó.

La ginecóloga destacó que no hay una denuncia en su contra hasta la fecha y, por ende, no se han realizado investigaciones. Pidió no acusarla sin pruebas y respetar su nombre e imagen.

“Lamento esto, he estudiado mucho y me he esforzado durante años por lo que amo. Siempre sigo las guías de práctica clínica y continúo trabajando atendiendo a las pacientes”, afirmó.

Candy López envió sus condolencias a los familiares y llamó a la sociedad a reflexionar sobre las acusaciones. “Seguiré trabajando para las pacientes, siempre las he tratado de la mejor manera”, añadió.

Orlando de Hoyos Casas, anestesiólogo y presidente del Colegio Médico de Monclova, respaldó a la doctora a través de un video, indicando que ningún médico busca atentar contra la vida de sus pacientes. Aseguró que las acusaciones son injustas y que todo el gremio médico brinda su respaldo a Candy López.