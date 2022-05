Golpea inflación a la vivienda de sector popular de Coahuila; precios serían inalcanzables para trabajadores

Ante los incrementos en los insumos para la construcción, José Antonio Rodríguez, presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), consideró que en un futuro no muy lejano los desarrolladores de vivienda popular batallarán para vender este segmento porque el obrero no va a poder calificar ante los aumentos.

El empresario destacó que en la construcción hay alzas de hasta un 22 por ciento, aunque el promedio se ubica entre 12 y 15 por ciento, entre ellos están los aumentos al precio del acero y el aluminio, mientras que la mano de obra ha subido poco por los incrementos de salario que se dieron a principios de año, sin embargo, todo esto empuja a encarecer un poco más la construcción.

Ante ello, aseguró que quienes se dedican a la vivienda popular en un futuro no muy lejano van a estar batallando para vender casas un poco más caras porque el obrero no va a poder calificar ante los incrementos.

Esto -dijo- se va a salir de proporción, no van a poder calificar en Infonavit y no se van a vender esas casas. Rodríguez estimó que este tipo de vivienda se ubica arriba de los 650 mil pesos, aunque hay pies de casa de 400 a 450 mil pesos, pero todo va subiendo porque los desarrolladores no pueden absorber los incrementos.

Por lo pronto, cuando el hombre y la mujer trabajan lo que hacen es calificar y juntar sus ingresos matrimoniales para ser sujetos a mejores créditos.

“Nos está rebasando la inflación, ya vamos a mayo y ya se habla arriba del 7 por ciento, eso es imparable y todavía nos faltan los coletazos de final de año, cuando se reajustan muchos los precios, si están subiendo los granos, la canasta básica se dispara y todo se dispara, el acero no lleva frijoles pero los que hacen el acero sí comen frijoles, por ello va de la mano”, aseguró.

INFLACIÓN AFECTA MÁS A LOS QUE MENOS TIENEN: IMCO

La espiral inflacionaria en México, la mayor en las últimas dos décadas, está afectando en mayor medida a las familias que menos tienen, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En un análisis del think tank, se establece que para las famlias que perciben ingresos por 3 mil 313 pesos en promedio, el alza en el precio de su canasta de consumo es de 8.74 por ciento; en contraste, las familias con ingresos de más de 54 mil pesos, este aumento es de 7.48 por ciento.

“Aquellos con menores recursos dedican una mayor proporción del gasto al consumo de productos básicos, que muestran mayores incrementos en precios, mientras que gastan menos en cuidados de la salud o educación”, explicó la organización.

El IMCO ahondó que los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su gasto a la adquisición de bienes cuyos precios han subido más durante el último año, por lo que el impacto de la inflación es más fuerte para sus canastas de consumo.