Grupos taurinos luchan por la fiesta brava; piden que regresen las corridas a la española a Coahuila

“Últimamente, se ha agarrado de moda para cualquier plataforma política querer prohibir lo que ellos piensan que está mal, pero son decisiones que se deben analizar y no tomar a la ligera como una venganza política. Acudiremos al Congreso del Estado para levantar la mano y la voz los taurinos para que se nos atienda , escuchen nuestros argumentos e informarles que la tauromaquia es arte, cultura y tradición centenaria”.

Señaló que un grupo de abogados analizan las sentencias de la SCJN para buscar el camino jurídico de replicar su contenido en Coahuila y lograr que regrese la fiesta brava a los cosos del estado.

Añadió que los artículos 5 y 123 de la Constitución Mexicana garantizan el derecho a la libertad de trabajo, lo que se anuló con la prohibición de la tauromaquia para toreros, novilleros, rejoneadores y banderilleros, entre otros actores que hacen posible el arte taurino. “Los artículos dicen que no se les puede privar del trabajo a los toreros y a todos los involucrados en una corrida de toros, siempre y cuando sea lícito y no es posible que aquí no y allá sí, si era un derecho ya adquirido”.

“Los taurinos tenemos voz y voto para tomar la libertad de ir a donde queramos ir. Si alguien le gusta el basquetbol, que vaya al basquetbol, si le gusta el golf, que vaya al golf, si a alguien le gustan los toros, que vaya a los toros, teniendo la libertad de elegir a dónde puedes ir”.

Josa Argüello señaló que hay mucha gente taurina que ama y quiere la fiesta del toreo, los aficionados también están en pie de lucha, desean que los diputados “se abran de capa” y que vuelvan las corridas de toros a las plazas del estado.

Añadió que en este proceso jurídico cuentan con el respaldo de grupos taurinos de Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, y la Ciudad de México, entre otras entidades, para buscar los mecanismos legales que abran las puertas de toriles a la magia y el arte de la tauromaquia.

“Vamos a ir al Congreso del Estado en los próximos días para apoyar el movimiento, nosotros somos aficionados, pero la gente de pantalón largo, como se dice, ellos traen todo lo jurídico para lograrlo. Vamos a defender una tradición que data de miles de años y uno de los mejores toreros nació en Saltillo, hay quien dice que es uno de los mejores toreros de la historia”.

La gente taurina de Saltillo, indicó, contribuyó a llenar la Plaza México en su 78 aniversario de fundación en días pasados y no solo eso, continuamente asisten a corridas que se celebran en diferentes ruedos del país, incluso ahorran para ir a los cosos de España, porque en esta capital no hay corridas. Si autorizaran este espectáculo, la derrama económica de millones de pesos por festejo se quedaría aquí, generando más empleos.