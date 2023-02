Guillermo Purcell, el empresario irlandés que cambió a Saltillo

Además de algunos miembros de la familia Muguerza; el licenciado Alfredo F. Rodríguez y su hermano Santiago fueron los mayores contribuyentes, que aportaron y arriesgaron su dinero para la explotación del mineral que se decía existía en abundancia en corazón del desierto coahuilense.

CON TODO EN REGLA

Como buen hombre de negocios, Purcell formalizó debidamente la constitución de varias compañías mineras y puso a la venta acciones. Sin tiempo que perder se trasladó a la región en donde se localizó el lugar indicado para iniciar los trabajos para extracción de los supuestos ricos minerales.

El tiempo transcurría rápidamente y la codiciada veta no aparecía, los nerviosos inversionistas preguntaban constantemente sobre el hallazgo de los minerales, la respuesta siempre era la misma, “aún no aparecen”. En poco tiempo la primera inversión se agotó, principalmente en la compra de herramientas y salarios de los mineros, que por más que buscaban no daban con los metales preciosos.

De regreso en Saltillo, Guillermo Purcell convocó de nueva cuenta a los accionistas y expuso de cierta manera el fracaso, advirtió que eso era normal y que tomará un poco más de tiempo y sin darse por vencido los invitó a seguir invirtiendo en la arriesgada empresa.

Ninguno de ellos respaldó a Purcell, los nerviosos y molestos accionistas se rehusaron a seguir invirtiendo, hasta hubo momentos en que desconfiaron de quien ya tenía el título ganado de “Don”, ya que Guillermo Purcell ya gozaba de magnífica reputación por los negocios llevados a cabo durante varios años en la ciudad, solo que la minería se resistía a dar frutos.

SE MANTUVO SOLO Y DIO MUESTRA DE HONESTIDAD

Determinado, pero sobre todo con mucha fe, abandonó Saltillo y se dirigió a Inglaterra para conseguir el capital necesario. Tuvo que deshacerse de algunas propiedades y consiguió créditos en el extranjero para reunir suficiente capital para continuar los trabajos. Se trasladó a Sierra Mojada y personalmente reanudó los trabajos. Fue justamente a los 30 días después de haber reiniciado la explotación, que la codiciada veta apareció en una de las tantas minas en el municipio de Sierra Mojada.

El hombre al que le dieron la espalda regresó a Saltillo, llamó a los accionistas que lo habían abandonado y les demostró que no habían sido engañados, en ese momento repartió a cada uno los primeros dividendos proporcionalmente de acuerdo el número de acciones que habían adquirido. El gesto no tuvo precedentes, no obstante, no tener compromiso, ya que habían abandonado a Purcell a medio camino.

NADANDO EN LA ABUNDANCIA

Aquellas ganancias que dejó la minería hicieron surgir a nuevos ricos, o mejor dicho se hicieron más ricos los ricos. Los nuevos capitales que entraron a la ciudad se invirtieron en otros negocios, y muchos otros decidieron viajar por el mundo y fueron dignos de derroche como lo hicieron en España Santiago y Alfredo Rodríguez.

Los hermanos dejaron asombrados y boquiabiertos a príncipes y condes europeos por la forma en gastar su dinero. Otros empresarios fomentaron la agricultura, fundaron en otros negocios, invirtieron en bienes raíces, otros se trasladaron a la ciudad de Monterrey como la familia Ancira y los Muguerza.