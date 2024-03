¿Hambre como guerrero? Ymir Saltillo, la comida callejera con temática vikinga

Dayna D´Amico y Andrés Duarte, una joven pareja que busca emprender en el tema alimenticio, crearon Ymir, y mencionan que la idea les vino a la mente, pues ellos disfrutan de acudir a lugares donde además de tener buena comida, el ambiente también sea parte importante de la experiencia.

Entre sus pertenencias encontraron algunas cosas para poder generar esta ropa que asemeja en mucho a la usada por los nórdicos antiguos, una forma diferente de ser recibido para comer en esta colonia del nororiente de la capital del estado.

“Lo que pasa es que nosotros somos muy amantes también de visitar lugares llamativos, novedosos entonces es por eso que nos surgió la idea, tenemos algunos libros de mitología, nos gustan las series y dijimos por qué no poner algo con temática, un lugar al que nosotros nos gustaría acudir”, señaló Dayna.

Andrés mencionó que para poder llegar a este platillo fue necesario experimentar, encontrar diferentes formas de ofrecer un producto que a ellos también les pareciera atractivo y que además represente la cocina que han aprendido en casa.

“Yo estudié psicología organizacional, pero tal cual gastronomía no; vengo haciendo comida porque me gusta desde que veo a mi mamá hacerlo, ella es chapada a la antigua en la cocina y me interesó, y me fui metiendo poco a poco en la sazón de mamá”, mencionó Andrés.

Parte importante de la venta de este producto viene de ingredientes que son muy diferentes a los tradicionales, la pareja se jacta de ser los primeros en ofrecer al público saltillense hot dogs preparados con salchicha polaca.

“Íbamos a algún puesto y eran tradicionales, envueltos en tocino, salchichas de pavo normales o rojas, que no está mal, son ricos, pero por qué no hacerlo con un concepto diferente y un domingo creamos la receta”, platicó Dayna.

Cada uno de estos hot dogs termina pesando casi medio kilo con todos los ingredientes que se van agregando, empezando con que el tamaño ya es importante, pues son hot dogs grandes, con esto la pareja busca alcanzar sus sueños.

“Lo que hagas hazlo con cariño, muchas veces trabajamos en cosas que no nos apasionan y se nos hace pesado y a mí no se me hace pesado trabajar en esto y no se me hace pesado; pero en la oficina sentado 12 horas, uno no aguanta, y conocer a gente diferente todos los días es muy padre”, fue el mensaje de Andrés.