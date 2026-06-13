Conecta Viva Aerobus a Torreón con San Antonio, Texas

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    Conecta Viva Aerobus a Torreón con San Antonio, Texas
    La nueva ruta aérea entre Torreón y San Antonio, Texas, comenzó operaciones con dos frecuencias semanales, fortaleciendo la conectividad internacional y el desarrollo económico de la región.

La conexión aérea operará los martes y sábados durante la temporada de verano, facilitando el turismo, los negocios y los intercambios comerciales entre ambas ciudades

TORREÓN, COAH.- Este sábado se puso en marcha de manera oficial la nueva ruta aérea que conecta a Torreón con San Antonio, Texas, vuelo operado por la aerolínea Viva Aerobus. La ceremonia de recepción fue encabezada por Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, y Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo municipal, acompañados por Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la aerolínea.

Walfred Castro detalló que esta conexión contará con dos frecuencias semanales, operando los días martes y sábado.

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Asimismo, precisó que la ruta estará disponible de manera temporal para los viajeros durante la temporada comprendida del 13 de junio al 15 de agosto del presente año.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó la agilidad del trayecto, el cual tiene una duración aproximada de poco más de una hora.

“Esto nos está funcionando mucho a nivel económico para atraer diferentes tipos de turismo: el que viene a visitar la ciudad, el empresarial, el médico y el educativo, entre otros”, afirmó.

La puesta en marcha de este vuelo representa una alternativa estratégica para fortalecer el desarrollo turístico y comercial, al facilitar la movilidad de los pasajeros y fomentar la construcción de vínculos económicos para el municipio, sumándose a la oferta de conectividad que Torreón ya mantiene con otras aerolíneas.

Valdés Quintanilla resaltó que estas acciones consolidan la proyección nacional e internacional de la ciudad. “Estas conexiones dejan a Torreón y al estado como una representación económica importante, tal como fue la encomienda del alcalde Román Alberto Cepeda, en colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

”Torreón es hoy una de las ciudades más seguras del país; estamos logrando muchas cosas nuevas y atrayendo inversiones para que la ciudad siga en los ojos de México y del mundo”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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