Conecta Viva Aerobus a Torreón con San Antonio, Texas

TORREÓN, COAH.- Este sábado se puso en marcha de manera oficial la nueva ruta aérea que conecta a Torreón con San Antonio, Texas, vuelo operado por la aerolínea Viva Aerobus . La ceremonia de recepción fue encabezada por Marcelo Valdés Quintanilla, director general de Desarrollo Económico, y Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo municipal, acompañados por Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la aerolínea.

Asimismo, precisó que la ruta estará disponible de manera temporal para los viajeros durante la temporada comprendida del 13 de junio al 15 de agosto del presente año.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó la agilidad del trayecto, el cual tiene una duración aproximada de poco más de una hora.

“Esto nos está funcionando mucho a nivel económico para atraer diferentes tipos de turismo: el que viene a visitar la ciudad, el empresarial, el médico y el educativo, entre otros”, afirmó.

La puesta en marcha de este vuelo representa una alternativa estratégica para fortalecer el desarrollo turístico y comercial, al facilitar la movilidad de los pasajeros y fomentar la construcción de vínculos económicos para el municipio, sumándose a la oferta de conectividad que Torreón ya mantiene con otras aerolíneas.

Valdés Quintanilla resaltó que estas acciones consolidan la proyección nacional e internacional de la ciudad. “Estas conexiones dejan a Torreón y al estado como una representación económica importante, tal como fue la encomienda del alcalde Román Alberto Cepeda, en colaboración con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

”Torreón es hoy una de las ciudades más seguras del país; estamos logrando muchas cosas nuevas y atrayendo inversiones para que la ciudad siga en los ojos de México y del mundo”, concluyó.