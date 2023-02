No obstante que Coahuila está en desventaja en relación con el avance tecnológico en otros países, a nivel nacional el estado se distingue en el uso de la tecnología para impartir justicia, y esto hace posible que lo sucedido en Colombia , también pueda realizarse en este estado, explicó la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Luz Rodríguez Wong.

Impartir justicia mediante el uso del metaverso o ciberespacio es algo no tan lejano en Coahuila ; aquí existe un avance significativo en el uso de la tecnología en los diferentes tribunales , y sólo faltaría adecuar las leyes para la validación de audiencias en salas virtuales, en las cuales cada una de las partes, sus abogados y jueces podrán estar en lugares distintos, pero reunidos en una sala virtual.

“ La distancia (para poder llegar a tener audiencias en el metaverso) es muy poquita, porque las ganas ya las tenemos. Hay ganas de parte de muchas instituciones, y la pandemia nos enseñó que los procesos no tienen por qué retrasarse tanto, que tiene muchas ventajas el uso de la tecnología y esto da ventajas para todos, tanto para quien imparte la justicia, como para quien lo solicita, además la manera de hacerlo no es compleja, aunque sí requiere de una nueva forma de hacerlo”, dijo la magistrada.

“A nivel nacional no hay una manera única de llevar todos unos procedimientos (en el uso de la tecnología). La pandemia nos orilló a todos impartidores de justicia del país, tribunales locales como nacionales, a acelerar la forma de seguir proporcionando un servicio y continuar impartiendo justicia sin detenerlo por el Covid-19. A raíz de esto se tomaron decisiones, algunas más acertadas y ágiles que otras, pero no están homogeneizadas, y esto nos puede llevar a una ruptura futura por la comunicación que deben tener los sistemas entre unos y otros” , explicó la magistrada coahuilense .

En las audiencias del metaverso las partes que intervienen tienen la oportunidad de visualizar de igual manera la reunión y también pueden ver los documentos que se presenten, porque estos son parte de la realidad que converge en el ciberespacio.

“Si es viable que en Coahuila se lleven a cabo audiencias en el metaverso. El hecho de que se utilicen avatares (en lugar de la imagen real de la persona) fue algo muy novedoso, pero no es tan necesario. Incluso las mismas personas pueden estar en distintos lugares y crearse un ambiente real sin que necesariamente sea un avatar”, señaló.

USO DE AVATARES EN AUDIENCIAS DEL METAVERSO

Sin embargo, en la audiencia en Colombia, la magistrada del caso, María Victoria Quiñones, explicó que a veces las personas pueden creer que es un poco caricaturesca la manera en que nos estamos viendo en el metaverso, pero ustedes “deben entender que la tecnología aún no ha avanzado de tal manera que los avatares puedan ser una réplica idéntica”.

En un futuro, explicó Sandra Luz Rodríguez, los jueces y las partes de un caso, en Coahuila podrán estar físicamente en lugares distintos y podrán reunirse en una sala virtual, pero antes hay que enfretar retos como poder determinar que jueces y partes que intervienen en una audiencia son realmente ellos, que no están siendo coaccionados, que no hay una intervención tecnológica haciendo algo virtual y no real, es decir, poder certificar personalidades, documentos y la voluntad.

“Todo lo podemos hacer en este momento”, explicó la magistrada en Coahuila, “porque las herramientas están disponibles para reunirnos. Pero el tema es si lo que sucede en la realidad está certificado y no tiene vicios. Los documentos también pueden certificarse. El reto es comprobar que lo que sucede en una audiencia en el metaverso o ciberespacio está ocurriendo en la vida real”.

AVANCES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

El Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila (TJA) tiene recepción de documentos automatizada, se escanean para evitar el manejo del papel y evitar cualquier contagio, esto por la pandemia de Covid-19, además no se podía sanitizar el documento, pero sí se pasaba por luz ultravioleta.

Actualmente el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Sotomayor, está emprendiendo la segunda parte de avance en procesos con uso de tecnologías y se pueden consultar expedientes electrónicos, la lista de acuerdos se publica y puede consultarse a manera remota, y existe un buzón electrónico.

La justicia en línea del TJA cuenta firma electrónica avanzada, correo electrónico y teléfono móvil como medio de comunicación, seguridad informática, captura de demandas y promociones vía remota, acuses de recibido, módulo en línea de respuestas a peticiones, notificaciones electrónicas, documentos en archivo electrónico, expediente electrónico, sistema de alerta por mensaje de texto y mecanismos de asistencia.

Además opera la recepción de demandas y promociones mediante el uso de buzón jurisdiccional y escaneo de documentos para evitar el uso del papel y con ello eliminar el contagio de Covid-19, módulo de préstamo y visualización de expedientes electrónicos, registro de padrón de proveedores totalmente en línea y con uso de firma electrónica avanzada.

Para el público en general existen audiencias virtuales, buzón jurisdiccional, portal de búsqueda de acuerdos, versión púbica de sentencias, padrón de proveedores en línea, acceso a la información, recepción de documentos, almacenamiento en un e privada, encuesta de difusión y satisfacción, entre otros.

En Colombia, un Tribunal Administrativo celebró su primera audiencia en el metaverso, en Coahuila la magistrada Sandra Rodríguez Wong dice que esto es posible y esto no está tan lejano.

¿CÓMO FUE LA AUDIENCIA EN EL METAVERSO EN COLOMBIA?

1.-Utilizando la plataforma Facebook los involucrados generaron su avatar, lo certificaron ante el Tribunal Administrativo junto con su correo electrónico y luego fueron invitados por este medio a la audiencia.

2.-Para ingresar a la audiencia se comprobó la identidad y se utilizaron gafas de realidad virtual y controladores de manejo de avatares.

3.-Todas las partes invitadas a la audiencia estuvieron en una sala virtual, pero en tiempo real desde diferentes lugares. Al hacerse una transmisión en vivo de la audiencia el público podía ver los movimientos y escuchar todo en tiempo real, pero las personas fueron sustituidas por su avatar.