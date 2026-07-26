Inauguran Casa Vitivinícola Guidova en la Sierra de Arteaga; fortalecen Ruta Vinos &amp; Dinos

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que Coahuila continúa consolidándose como un destino para quienes buscan experiencias enoturísticas, gastronómicas y de naturaleza, al tiempo que resaltó la importancia de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y turístico de la región Sureste.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asistió a la inauguración de la Casa Vitivinícola Guidova, ubicada en el ejido Chapultepec, en la Sierra de Arteaga, donde destacó que este nuevo proyecto fortalece la oferta turística y vitivinícola de la entidad.

“Con la inauguración del Viñedo Guidova en Arteaga seguimos fortaleciendo la oferta vitivinícola en Coahuila e impulsando el turismo y el desarrollo del Estado. Felicidades a todo el equipo Guidova por este nuevo proyecto que se suma a nuestra gran Ruta Vinos y Dinos”, expresó.

Jiménez Salinas manifestó su satisfacción por la apertura de la casa vitivinícola y sostuvo que proyectos como Guidova contribuyen al fortalecimiento de Arteaga, de la región Sureste y de todo Coahuila.

“Coahuila es el mejor lugar de México para cosechar y producir vino de calidad; Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias, para desarrollarnos y crecer. Debemos de presumir este estado porque lo hemos construido entre todas y todos, con un trabajo en equipo entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno”, afirmó.

Asimismo, felicitó a los socios del proyecto y les auguró éxito, al destacar el reconocimiento que tienen los vinos producidos en Coahuila tanto a nivel nacional como internacional.

“Con bodegas como estas crecen las opciones para que quienes nos visitan tengan grandes experiencias”, señaló el gobernador, quien recordó que la Ruta Vinos y Dinos fue creada durante su administración como alcalde de Saltillo y actualmente se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Coahuila.

El mandatario también destacó que los indicadores de seguridad que registra el estado contribuyen a generar condiciones favorables para el turismo, el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias coahuilenses y de quienes visitan la entidad.

Por su parte, José Trillo, enólogo y uno de los socios propietarios de Guidova, explicó que el proyecto surgió de la unión entre Parras de la Fuente y la Sierra de Arteaga, con el propósito de aprovechar las mejores uvas producidas en Coahuila.

“Coahuila es el mejor estado de México para hacer vino, y por lo tanto, puede llegar a ser uno de los mejores del mundo”, expresó.

Jorge del Bosque de la Peña, también integrante del proyecto, explicó que Guidova fue planeado para elaborar vinos con las mejores uvas de Coahuila y agradeció al gobernador por la creación de la Ruta Vinos y Dinos, al considerar que esta iniciativa ha contribuido al desarrollo turístico y económico del estado.

La oferta de la nueva casa vitivinícola incluye los vinos Guidova Malbec, Guidova Cabernet Sauvignon y Guidova 30, un ensamble de petit verdot, syrah, cabernet franc y cabernet sauvignon.