Sol de Noche: La historia detrás del vino que cambió el destino vitivinícola de la Sierra de Arteaga

Hoy es común hablar de la Sierra de Arteaga como una de las regiones vitivinícolas más prometedoras de México. Sin embargo, hace más de veinte años la realidad era muy distinta. En ese momento, cuando pocos imaginaban que las montañas coahuilenses podían producir vinos de talla internacional, Bodegas del Viento decidió apostar por un territorio de altura, inviernos intensos y condiciones extremas que terminarían convirtiéndose en el sello distintivo de sus vinos. Así nació Sol de Noche, la primera etiqueta de la casa vinícola y uno de los proyectos que ayudó a demostrar que Coahuila tenía todo para competir con las mejores regiones productoras del país.

Hoy esa apuesta recibe una de las mayores distinciones del vino español. El esfuerzo comenzó a dar frutos internacionales. La edición más reciente de la Guía Peñín, considerada una de las publicaciones especializadas más influyentes del mundo hispano, otorgó 94 puntos a Sol de Noche 2023, una calificación que coloca al vino entre las etiquetas mexicanas mejor evaluadas. Pero el reconocimiento no llegó solo. La bodega también consiguió destacar con otras etiquetas: ● Sol de Noche 2023 – 94 puntos ● Gran Reserva Cabernet Sauvignon – 93 puntos ● Pinot Noir – 90 puntos ● Kurdo – 89 puntos ● Rosas de Uva – 89 puntos MÁS QUE UN PREMIO, UN RECONOCIMIENTO PARA COAHUILA Para especialistas del sector, estas calificaciones representan mucho más que un reconocimiento comercial. Confirman el crecimiento que ha tenido la vitivinicultura coahuilense durante los últimos años y consolidan a la Sierra de Arteaga como uno de los destinos emergentes más importantes para el vino mexicano. Detrás de cada botella existe una combinación de clima, altitud, innovación y trabajo en campo que hoy comienza a ser reconocida fuera de México. EL TURISMO DEL VINO TAMBIÉN VIVE UNO DE SUS MEJORES MOMENTOS El crecimiento del vino en Coahuila ha venido acompañado por un fenómeno igual de importante: el enoturismo.

Cada vez más visitantes llegan a la región para recorrer viñedos, conocer los procesos de producción y descubrir la historia detrás de etiquetas que ya compiten internacionalmente. En ese recorrido, Bodegas del Viento ofrece una experiencia que combina naturaleza, cultura, gastronomía y el paisaje único de la Sierra de Arteaga, convirtiendo cada visita en una inmersión al origen del vino coahuilense. DE PIONERO A REFERENTE Mucho antes de obtener reconocimientos internacionales, Sol de Noche representó una visión: demostrar que Coahuila podía producir vinos de excelencia. Hoy, esa apuesta recibe el respaldo de una de las publicaciones más importantes del mundo del vino y confirma que el estado continúa escribiendo una nueva historia dentro de la vitivinicultura mexicana. Porque antes de los premios estuvieron la paciencia, el trabajo y la convicción de creer en una tierra extraordinaria. Y ahora, esa historia también se brinda en cada copa.

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