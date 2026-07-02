Sol de Noche: La historia detrás del vino que cambió el destino vitivinícola de la Sierra de Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Gourmet
/
    Sol de Noche: La historia detrás del vino que cambió el destino vitivinícola de la Sierra de Arteaga
    Cuando nadie apostaba por la Sierra de Arteaga, nació un vino que cambió la historia. FOTO: CORTESÍA

La Sierra de Arteaga vuelve a poner el nombre de Coahuila en el mapa internacional del vino gracias a una etiqueta que abrió camino hace más de dos décadas y que hoy alcanza 94 puntos en una de las guías más prestigiosas del mundo

Hoy es común hablar de la Sierra de Arteaga como una de las regiones vitivinícolas más prometedoras de México. Sin embargo, hace más de veinte años la realidad era muy distinta.

En ese momento, cuando pocos imaginaban que las montañas coahuilenses podían producir vinos de talla internacional, Bodegas del Viento decidió apostar por un territorio de altura, inviernos intensos y condiciones extremas que terminarían convirtiéndose en el sello distintivo de sus vinos.

Así nació Sol de Noche, la primera etiqueta de la casa vinícola y uno de los proyectos que ayudó a demostrar que Coahuila tenía todo para competir con las mejores regiones productoras del país.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Hoy esa apuesta recibe una de las mayores distinciones del vino español.

El esfuerzo comenzó a dar frutos internacionales.

La edición más reciente de la Guía Peñín, considerada una de las publicaciones especializadas más influyentes del mundo hispano, otorgó 94 puntos a Sol de Noche 2023, una calificación que coloca al vino entre las etiquetas mexicanas mejor evaluadas.

Pero el reconocimiento no llegó solo.

La bodega también consiguió destacar con otras etiquetas:

● Sol de Noche 2023 – 94 puntos

● Gran Reserva Cabernet Sauvignon – 93 puntos

● Pinot Noir – 90 puntos

● Kurdo – 89 puntos

● Rosas de Uva – 89 puntos

MÁS QUE UN PREMIO, UN RECONOCIMIENTO PARA COAHUILA

Para especialistas del sector, estas calificaciones representan mucho más que un reconocimiento comercial.

Confirman el crecimiento que ha tenido la vitivinicultura coahuilense durante los últimos años y consolidan a la Sierra de Arteaga como uno de los destinos emergentes más importantes para el vino mexicano.

Detrás de cada botella existe una combinación de clima, altitud, innovación y trabajo en campo que hoy comienza a ser reconocida fuera de México.

EL TURISMO DEL VINO TAMBIÉN VIVE UNO DE SUS MEJORES MOMENTOS

El crecimiento del vino en Coahuila ha venido acompañado por un fenómeno igual de importante: el enoturismo.

Cada vez más visitantes llegan a la región para recorrer viñedos, conocer los procesos de producción y descubrir la historia detrás de etiquetas que ya compiten internacionalmente.

En ese recorrido, Bodegas del Viento ofrece una experiencia que combina naturaleza, cultura, gastronomía y el paisaje único de la Sierra de Arteaga, convirtiendo cada visita en una inmersión al origen del vino coahuilense.

DE PIONERO A REFERENTE

Mucho antes de obtener reconocimientos internacionales, Sol de Noche representó una visión: demostrar que Coahuila podía producir vinos de excelencia.

Hoy, esa apuesta recibe el respaldo de una de las publicaciones más importantes del mundo del vino y confirma que el estado continúa escribiendo una nueva historia dentro de la vitivinicultura mexicana.

Porque antes de los premios estuvieron la paciencia, el trabajo y la convicción de creer en una tierra extraordinaria. Y ahora, esa historia también se brinda en cada copa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


vinos

Localizaciones


Saltillo
Sierra De Arteaga

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Capturas de la Marina

Capturas de la Marina
true

Miguel Riquelme: La mejor designación para Torreón

true

POLITICÓN: Riquelme reacomoda el tablero del PRI en Torreón y obliga a Morena a recalcular el 2027
Vecinos solicitaron a las autoridades investigar a fondo las denuncias por presunto maltrato animal y esclarecer los hechos, además de determinar las responsabilidades por los actos de vandalismo registrados en la vivienda.

Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo
El cruce de las calles Purcell y Victoria se convirtió en el punto de reunión después del partido.

Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México
Saraperos de Saltillo cayó 12-5 ante Tecos de los Dos Laredos en el Estadio Francisco I. Madero.

¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo
Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos.

El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’
UNICEF en Venezuela

680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela