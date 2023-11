Inicia Diócesis de Saltillo colecta del diezmo ‘Compartiendo crecemos juntos’

La Diócesis de Saltillo inició la colecta 2023-2024 del diezmo con el lema “Compartiendo crecemos juntos”, con la meta de alcanzar 6 millones de pesos. En la colecta 2022-2023 juntaron 5.2 mdp.

“Queremos hacer conciencia, como cristianos, de que el amor a Dios y al prójimo están conectados. Si le doy culto a Dios, le doy su lugar en mi vida, eso me lleva a conectar con mis hermanos, con los demás. Por lo tanto, el servicio, la ayuda, el compartir con los demás los dones que he recibido, para que también los otros tengan vida, para que crezcan”, informó el Obispo Hilario González García.

Puso como ejemplo regar una planta; el dar agua a una planta necesitada va de tener vida, se desarrollará y crecerá, lo que será motivo de alegría tanto para quien da como para quien recibe.

“Hay un lazo entre quien da y quien recibe. Cuando compartimos, establecemos un vínculo de hermandad. Te veo a ti no como un extraño; no te estoy dando una limosna para que no me pongas gorro, sino que te estoy dando algo para que sigas creciendo y te conectes conmigo”.

El diezmo equivale a un día de salario al año. De lo que se recolecte, el 25 por ciento se queda en la misma parroquia donde se recabó donativo; el 10 por ciento se destina a la vicaría, al conjunto de parroquias que la integran; el 5 por ciento se aplica en gastos de la campaña y el resto es para los gastos administrativos y pastorales de la Diócesis de Saltillo.

Se incluyen los gastos para la catequesis, la pastoral social y juvenil, la formación de sacerdotes con becas para realizar estudios en el extranjero, la Casa del Sacerdote, la construcción y mantenimiento de templos.

En la jornada 2022-2023 se pusieron como meta recabar 5 millones y alcanzaron 5.2 mdp. Para octubre del próximo año esperan recabar 6 mdp.

Asimismo, informó que el próximo año, por lo menos, las diócesis del país mantendrán el apoyo para las personas damnificadas de Acapulco. La Diócesis de Saltillo recolectó cerca de 355 mil pesos y se tiene el compromiso nacional de ayudar al Seminario y a la Diócesis de Acapulco con el sueldo de sacerdotes y respaldar a las parroquias en las colonias más vulnerables.

“Voy a hablar con el Ecónomo para ver cómo podemos ayudar específicamente, ya sea a una parroquia o a una institución de caridad o al Seminario de Acapulco, mientras va desarrollándose la vida y el sostenimiento de la ciudad”, concluyó.