Iniciará PRI Coahuila reestructuración de 26 comités municipales para reforzar su presencia electoral

TORREÓN, COAH.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila entrará en un proceso de reestructuración para posicionarse como una opción viable en las elecciones de corto, mediano y largo plazo, aseguró Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor en la entidad.

En las próximas semanas, señaló, habrá cambios en 26 comités municipales del PRI, así como en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organizaciones que serán fortalecidas para asegurar que “las elecciones se ganan cuando menos un año antes de las elecciones.”

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, quinto lugar nacional en intoxicación por alcohol en 2023

“Empezamos las reuniones con los equipos de trabajo en cada uno de los municipios para hacer los ajustes necesarios”, recalcó el líder priista.

No obstante, los cambios no se realizarán en todos los comités municipales, ya que algunos han sido exitosos en su trabajo. “Los que no se van a renovar son alrededor de 12, quiere decir que le meteremos mano a los 26 restantes”, insistió.

En cuanto a la competencia electoral, Robles Loustaunau destacó que, según los últimos números, no existe alerta por la posible victoria de Morena en las próximas elecciones. “Ahorita no hay ninguna alarma o señal de que Morena nos pueda ganar las próximas elecciones, pues los números más recientes nos dicen que ganamos el 93 por ciento del territorio y desde hoy vamos a avocarnos a recuperar ese 7 por ciento que nos falta!”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: fraudes y extorsiones, los delitos patrimoniales que más aumentaron

Sobre los cambios en las dirigencias de sectores como la CNC o CNOP, el dirigente del PRI en Coahuila señaló que dichos procesos de renovación se realizarán de forma democrática. “Ya estamos trabajando en el caso de los cenecistas con su delegado en Coahuila, Ricardo Delgado y esta misma semana estaremos participando en un foro”, aseveró.

Finalmente, Robles Loustaunau destacó que algunos sectores requieren atención urgente. “Hay otros sectores donde tenemos que apretar fuerte, cerrar filas, uno de ellos es el de los jóvenes y el otro el de la CNOP, que ya requiere meterle mano”, concluyó.