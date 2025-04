Niega Ecuador entrada al país a abogado de Saltillo; pide intervención de la SRE

El abogado fue invitado a participar como ponente en el Congreso de la Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA), en el capítulo de Administración Pública y Políticas Públicas, representando a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), específicamente a la Facultad de Jurisprudencia.

El saltillense es autor del artículo titulado “El impacto ambiental de la inteligencia artificial y propuesta de políticas públicas para su regulación”, tema por el que fue invitado a la ciudad de Cuenca.

“Sin embargo, al llegar al aeropuerto ecuatoriano, fui interceptado por personal migratorio que, desde el primer contacto, actuó con hostilidad e intimidación. Fui sometido a revisión invasiva, desnudo, se me presionó para revelar información confidencial sobre mis clientes, se me negó el derecho a contactar a un abogado o representante consular mexicano, y fui amenazado verbalmente con represalias si no ‘cooperaba’, sin mayor explicación”, narró Calderón Flores a VANGUARDIA.

El académico también denunció que autoridades ecuatorianas le quitaron un paquete de vitaminas, lo incomunicaron por más de 12 horas, además de que la aerolínea CopaAirlines perdió su equipaje, mil dólares y un reloj con valor aproximado a los 15 mil pesos.

Otro de los hechos que denunció el saltillense es que, a pesar de haber llegado desde la ciudad de Monterrey con escala a Panamá, fue regresado de este país a la Ciudad de México, por lo que tuvo que comprar otro vuelo de la capital mexicana a Monterrey.

Con la negación de acceso al país, Calderón perdió las reservas de hoteles y vuelos al interior de Ecuador que había hecho para conocer el país.

NIEGAN ENTRADA POR VISA...SIN SER REQUISITO

El abogado comentó que su pasaporte no le fue entregado hasta su regreso a México, además de que el documento que acredita el rechazo de su ingreso a Ecuador tampoco le fue mostrado hasta horas después de la negativa de ingreso.

El documento del que VANGUARDIA tiene copia, argumenta que el ciudadano mexicano “carece de visa vigente en los casos que esta sea requerida de acuerdo con la política migratoria ecuatoriana o no justificar la condición migratoria”.

Sin embargo, estas razones no le fueron comunicadas a Calderón Flores sino hasta horas después por medio del documento.