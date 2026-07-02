Invertirá Federación 408 mdp en rehabilitación de 980 escuelas de Coahuila

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    Invertirá Federación 408 mdp en rehabilitación de 980 escuelas de Coahuila
    Las comunidades escolares definirán las obras prioritarias que se realizarán con los recursos federales en cada centro educativo. ARCHIVO

Programa federal permitirá mejorar infraestructura educativa en planteles de nivel básico y medio superior para más de 201 mil alumnos

Con una inversión superior a los 408.8 millones de pesos, el Gobierno Federal pondrá en marcha este año la rehabilitación y mejoramiento de 980 planteles de Educación Básica y Media Superior en Coahuila, mediante el programa “La escuela es nuestra”, estrategia que beneficiará a más de 201 mil estudiantes en la entidad.

Los recursos serán destinados a obras de infraestructura definidas directamente por las comunidades escolares, con el objetivo de atender las necesidades específicas de cada centro educativo y fortalecer las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas.

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Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, techumbres, espacios deportivos, instalaciones eléctricas, bebederos y otras obras prioritarias determinadas por los propios planteles.

De acuerdo con la Delegación de Programas para el Bienestar en Coahuila, actualmente los Comités Escolares de Administración Participativa se encuentran en la etapa de integración de proyectos y selección de proveedores o contratistas, proceso previo al inicio de los trabajos.

El delegado de Programas para el Bienestar en la entidad, Américo Villarreal Santiago, explicó que uno de los principales objetivos del programa es que los recursos públicos sean administrados directamente por las comunidades escolares, permitiendo que cada plantel atienda las necesidades que considera más urgentes.

La inversión asciende a 408 millones 850 mil pesos, monto que permitirá mejorar la infraestructura de escuelas ubicadas en las distintas regiones del estado, en beneficio de 201 mil 98 alumnas y alumnos.

COMUNIDADES ESCOLARES DEFINIRÁN LAS OBRAS PRIORITARIAS

Como parte del modelo de operación del programa, los Comités Escolares de Administración Participativa serán los responsables de coordinar la aplicación de los recursos, desde la planeación de los proyectos hasta la contratación de proveedores y la supervisión de las obras.

Las autoridades informaron que una vez concluida la etapa de planeación y contratación, iniciarán los trabajos de rehabilitación y construcción en los planteles, con el propósito de fortalecer las condiciones físicas de las escuelas antes del arranque del próximo ciclo escolar.

Con estas acciones, el programa La Escuela es Nuestra busca consolidar espacios educativos más seguros, funcionales y adecuados para favorecer el aprendizaje y el bienestar de miles de estudiantes coahuilenses.

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