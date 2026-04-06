‘La Escuela es Nuestra’ beneficiará a 75 mil planteles en 2026; SEP invertirá 26 mil millones de pesos

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México
/ 6 abril 2026
    ‘La Escuela es Nuestra’ beneficiará a 75 mil planteles en 2026; SEP invertirá 26 mil millones de pesos
    El programa La Escuela es Nuestra alcanzará a más de 75 mil planteles en 2026 con una inversión histórica de 26 mil millones de pesos, fortaleciendo infraestructura y equipamiento escolar en todo el país. VANGUARDIA/ARCHIVO

SEP invertirá 26 mil millones de pesos en 2026 para beneficiar a 75 mil escuelas con el programa La Escuela es Nuestra y mejorar su infraestructura

El programa federal La Escuela es Nuestra se consolida en 2026 como una de las principales estrategias educativas del país. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se beneficiará a 75 mil 405 planteles de educación básica y media superior, con una inversión de 26 mil millones de pesos, ampliando su alcance en todo el territorio nacional.

La directora general del programa, Pamela López Ruiz, informó que ya se han realizado 72 mil 349 asambleas escolares, lo que representa un avance del 96% respecto a la meta anual. Este proceso permite que cada comunidad educativa participe directamente en la toma de decisiones.

“El programa mantiene el esquema de entrega directa de recursos a madres, padres y docentes, sin intermediarios”, destacó la funcionaria, enfatizando el modelo de gestión comunitaria.

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ASAMBLEAS Y ENTREGA DIRECTA DE RECURSOS

La organización comunitaria es uno de los pilares del programa. Con la conclusión de la primera etapa de asambleas, se han conformado los comités encargados de administrar los recursos en cada plantel.

En educación básica se realizaron 66 mil 529 asambleas, mientras que en el nivel medio superior suman 5 mil 820, lo que permite avanzar hacia la ejecución de proyectos escolares definidos por cada comunidad.

· Participan madres, padres y docentes

· Se conforman comités escolares

· Se priorizan necesidades de infraestructura y equipamiento

Durante abril y mayo se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se dispersarán los recursos. Se espera que a finales de mayo los planteles comiencen a recibir el apoyo económico.

IMPACTO EDUCATIVO Y COBERTURA NACIONAL

El impacto del programa se refleja en su alcance. Se estima que beneficiará a cerca de 8.5 millones de estudiantes, fortaleciendo condiciones educativas en miles de escuelas públicas.

Además, para este año se proyecta lograr una cobertura total en secundarias y nivel medio superior, ampliando las oportunidades de acceso a estos recursos. Algunos planteles podrán recibir apoyos hasta en tres ocasiones durante el sexenio, lo que permite continuidad en mejoras estructurales.

Las acciones contemplan desde mantenimiento de instalaciones hasta adquisición de mobiliario y tecnología, definidos por quienes integran la comunidad escolar.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA ESCUELA ES NUESTRA

· Desde 2019, el programa ha otorgado 404 mil 588 apoyos

· Ha beneficiado a 187 mil 92 escuelas públicas en México

· La inversión acumulada supera los 142 mil millones de pesos

· Es uno de los pocos programas que entrega recursos sin intermediarios

· Incluye tanto educación básica como nivel medio superior en su cobertura

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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