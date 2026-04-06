‘La Escuela es Nuestra’ beneficiará a 75 mil planteles en 2026; SEP invertirá 26 mil millones de pesos

La directora general del programa, Pamela López Ruiz , informó que ya se han realizado 72 mil 349 asambleas escolares , lo que representa un avance del 96% respecto a la meta anual. Este proceso permite que cada comunidad educativa participe directamente en la toma de decisiones.

El programa federal La Escuela es Nuestra se consolida en 2026 como una de las principales estrategias educativas del país. La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) anunció que se beneficiará a 75 mil 405 planteles de educación básica y media superior, con una inversión de 26 mil millones de pesos , ampliando su alcance en todo el territorio nacional.

“El programa mantiene el esquema de entrega directa de recursos a madres, padres y docentes, sin intermediarios”, destacó la funcionaria, enfatizando el modelo de gestión comunitaria.

ASAMBLEAS Y ENTREGA DIRECTA DE RECURSOS

La organización comunitaria es uno de los pilares del programa. Con la conclusión de la primera etapa de asambleas, se han conformado los comités encargados de administrar los recursos en cada plantel.

En educación básica se realizaron 66 mil 529 asambleas, mientras que en el nivel medio superior suman 5 mil 820, lo que permite avanzar hacia la ejecución de proyectos escolares definidos por cada comunidad.

· Participan madres, padres y docentes

· Se conforman comités escolares

· Se priorizan necesidades de infraestructura y equipamiento

Durante abril y mayo se llevará a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se dispersarán los recursos. Se espera que a finales de mayo los planteles comiencen a recibir el apoyo económico.

IMPACTO EDUCATIVO Y COBERTURA NACIONAL

El impacto del programa se refleja en su alcance. Se estima que beneficiará a cerca de 8.5 millones de estudiantes, fortaleciendo condiciones educativas en miles de escuelas públicas.

Además, para este año se proyecta lograr una cobertura total en secundarias y nivel medio superior, ampliando las oportunidades de acceso a estos recursos. Algunos planteles podrán recibir apoyos hasta en tres ocasiones durante el sexenio, lo que permite continuidad en mejoras estructurales.

Las acciones contemplan desde mantenimiento de instalaciones hasta adquisición de mobiliario y tecnología, definidos por quienes integran la comunidad escolar.