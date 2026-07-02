Exige Attolini a Miguel Riquelme atender derechos humanos y drenaje pluvial de Torreón
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Antonio Attolini afirmó que la nueva administración de Torreón deberá atender problemas estructurales como el drenaje pluvial y garantizar el respeto a los derechos humanos
TORREÓN, COAH.- Tras la designación de Miguel Ángel Riquelme Solís al frente de la Presidencia Municipal de Torreón, el diputado morenista Antonio Attolini Murra manifestó que la nueva administración tiene la obligación de enfrentar problemas estructurales urgentes, con especial atención en el rezago del drenaje pluvial y el respeto a las garantías individuales.
Si bien Attolini cuestionó el hecho de que un perfil con la trayectoria previa de Riquelme retome las riendas del Ayuntamiento —al considerar que Torreón requería un relevo generacional—, afirmó que su postura será de apertura hacia los proyectos que beneficien a los ciudadanos.
”Mi agenda ha sido presentada sistemáticamente en el Congreso y estaremos vigilantes de que el servicio público se profesionalice”, declaró.
El legislador puso énfasis en que la evaluación del nuevo alcalde dependerá de su capacidad para resolver las carencias actuales, las cuales distan de las que existían durante su administración anterior.
Entre los puntos rojos que el municipio debe atender, destacó las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos, derivadas de conflictos en el ejido Nuevo Mieleras y de tensiones con grupos feministas, e instó a Riquelme a resolver estos pendientes para garantizar una gestión alineada con el respeto a la ley y la dignidad ciudadana.