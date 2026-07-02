Exige Attolini a Miguel Riquelme atender derechos humanos y drenaje pluvial de Torreón

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    Exige Attolini a Miguel Riquelme atender derechos humanos y drenaje pluvial de Torreón
    Antonio Attolini señaló que evaluará la gestión de Miguel Ángel Riquelme con base en los resultados que obtenga al frente del Ayuntamiento de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Antonio Attolini afirmó que la nueva administración de Torreón deberá atender problemas estructurales como el drenaje pluvial y garantizar el respeto a los derechos humanos

TORREÓN, COAH.- Tras la designación de Miguel Ángel Riquelme Solís al frente de la Presidencia Municipal de Torreón, el diputado morenista Antonio Attolini Murra manifestó que la nueva administración tiene la obligación de enfrentar problemas estructurales urgentes, con especial atención en el rezago del drenaje pluvial y el respeto a las garantías individuales.

Si bien Attolini cuestionó el hecho de que un perfil con la trayectoria previa de Riquelme retome las riendas del Ayuntamiento —al considerar que Torreón requería un relevo generacional—, afirmó que su postura será de apertura hacia los proyectos que beneficien a los ciudadanos.

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”Mi agenda ha sido presentada sistemáticamente en el Congreso y estaremos vigilantes de que el servicio público se profesionalice”, declaró.

El legislador puso énfasis en que la evaluación del nuevo alcalde dependerá de su capacidad para resolver las carencias actuales, las cuales distan de las que existían durante su administración anterior.

Entre los puntos rojos que el municipio debe atender, destacó las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos, derivadas de conflictos en el ejido Nuevo Mieleras y de tensiones con grupos feministas, e instó a Riquelme a resolver estos pendientes para garantizar una gestión alineada con el respeto a la ley y la dignidad ciudadana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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