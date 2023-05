Irrumpen taxistas de forma violenta en colonia Zaragoza de Saltillo; golpean a dos familias y causan daños (videos)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

David y su hija, quienes piden no revelar sus datos completos porque han recibido amenazas , sufrieron las consecuencias de la agresión de un grupo de taxistas cuyas concesiones, según la investigación de los propios afectados, pertenecen en su mayoría los hermanos Samaniego López.

En pocos minutos al menos 35 taxistas llegaron y bloquearon la calle Sauce , desde calle 10 hasta la salida con el bulevar Los Fundadores ; el automóvil deportivo había sido dejado por los jóvenes en el domicilio del dueño, quien lo había tomado para trasladarse a casa de un familiar, pero enseguida los taxistas los identificaron, y aunque sus tripulantes originales ya no estaban, arremetieron contra David, quien lo conducía.

Sin embargo, la otra familia, a quien le retiraron un vehículo, al presentarse para recuperar el automóvil ante la FGE fueron amedrentados por un Ministerio Público que no quiso identificarse y solo les dio el nombre de Brayan; les dijo que solo les entregaría el automóvil recuperado si le entregaban el auto deportivo involucrado en los hechos.

Los propietarios del automóvil recuperado en la colonia Zaragoza señalan que no son propietarios del auto que piden y les parece injusto que si su vehículo no participó en los hechos viales se lo hayan llevado y no quieran entregarlo.